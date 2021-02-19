«Краснодар» возьмет в аренду защитника сборной Камеруна

Футбольный клуб «Краснодар» договорился об аренде 29-летнего защитника французского «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Об этом сообщает Metaratings.

По данным издания, он должен стать заменой защитнику краснодарской команды Кристиану Рамиресу, получившему тяжелую травму колена на сборах в Испании и выбывшему примерно на 4-6 месяцев. При этом, согласно договоренностям между клубами, у «Краснодара» есть опция выкупа Ойонго после окончания арендного соглашения, однако она является необязательной. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 2,5 млн евро.

Ойонго выступает за «Монпелье» с 2018 года после перехода из «Монреаля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел за «Монпелье» 13 матчей забив один гол и отдав одну результативную передачу. С 2013 года Амбруаз Ойонго также выступает за сборную Камеруна – в его активе 36 матчей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, накануне, 18 февраля «Краснодар» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» в рамках 1/16 Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 2:3.

Алексей Белянин