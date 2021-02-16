Сильным и смелым

Можно сколько угодно говорить о том, что гендерные праздники — отжившая традиция, но получать подарки по-прежнему любят все. Некоторым для этого нужен официальный повод. «Коммерсантъ. Стиль» собрал лучшие часовые новинки, получить в подарок которые без сомнения будет рад любой.

Хаки и камуфляж

Защитникам Отечества и простым любителям темно-зеленого цвета и защитной расцветки швейцарским мануфактурам есть что предложить. Спортсмены оценят уникальный сплав и механизм с термокомпенсацией часов Breitling Endurance Pro. Модники скажут спасибо за часы Big Bang, созданные Hublot совместно с легендарным дизайнером Ходжи Ямамото. Труженикам городских джунглей с тоской по природе в сердце наверняка понравятся новые Zenith или Rado в приятном зеленом оттенке.

Хронографы

Скорость, адреналин, стиль... Те, кто любят все это вместе, часто выбирают спортивные машины и часы с тремя кнопками, две из которых замеряют отдельные временные промежутки. Новый хронограф c 80-часовым запасом хода выпустили TAG Heuer совместно с Porsche. У Omega есть несколько разновидностей обновленных Moonwatch с сертификатом хронометра. Bvlgari наконец-то сделали хронограф на базе часов-рекордсменов тонкости Octo Finissimo. А к Girard-Perregaux стоит обратиться за хронографом в карбоновом корпусе.

Авангард

Самый верный способ отличиться и выделиться в толпе поклонников классических круглых наручных часов — носить на запястье образец современной микромеханика в авангардном дизайне. Корпус новинки De Bethune вращается и имеет два циферблата, один сложнее другого. У Greubel Forsey новые Balancier Contemporain выполнены в не характерном для компании размере корпуса 39,6 мм с толщиной 12,21 мм. Часовая машина MB & F точно никого не оставит равнодушным своим внешним видом и даже покажет точное время. Cамые тонкие часы с ручным подзаводом в мире — толщиной меньше 5-рублевой монеты — Piaget Altiplano Ultimate Concept можно заказать по специально созданному приложению цветными, а не только черными. Roger Dubuis Excalibur очень любят любители провокационного дизайна. Ulysse Nardin инкрустировали бриллиантами один из своих бестселлеров, часы Skeleton X. А новинка Urwerk чем-то напоминает мощную рептилию.

Екатерина Зиборова