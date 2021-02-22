Координатора краснодарского штаба Навального заподозрили в ЛГБТ-пропаганде

Полиция составила протокол в отношении координатора краснодарского штаба Алексея Навального Анастасии Панченко по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), сообщил “Ъ” адвокат Михаил Беньяш. В ближайшее время дело будет передано в суд. Госпоже Панченко грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. руб.

По словам адвоката, поводом для составления протокола стали фотографии на странице Анастасии Панченко в Instagram, присланные участниками акции «Любовь сильнее страха», которую организовали сторонники Алексея Навального 14 февраля. На одной из фотографий были целующиеся девушки, на другой — юноши. По мнению сотрудников полиции, такие фото пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Адвокат Михаил Беньяш в суде намерен настаивать на том, что поцелуи людей одного пола в российской культуре являются традиционным жестом, выражающим дружелюбие, и не имеют сексуального подтекста.

Сторонники Алексея Навального в День всех влюбленных организовали политический флешмоб. Они призвали выйти вечером во дворы со включенными фонариками на телефоне, а потом выложить фотографии в соцсети.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Когда кончаются фонарики ночные».

Анна Перова, Краснодар