Ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД продлили на год

Грузовики более 12 т не смогут заезжать на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) в течение 12 месяцев, следует из приказа заммэра столицы Максима Ликсутова. Ограничения будут действовать для грузовиков без пропусков.

«Ограничить въезд и движение в пределах территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее — МКАД) и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22 часов 00 минут 23 февраля 2021 г. до 6 часов 00 минут 23 февраля 2022 г.»,— говорится в документе. Ограничения не распространяются на грузовики, в отношении которых имеются действующие пропуска, предоставляющие право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения.

Ограничение на транзитные большегрузы ввели 20 февраля. Первоначально предполагалось, что они будут действовать до 9:00 22 февраля. Из-за запрета на альтернативные дороги ушли около 2 тыс. большегрузов — они перераспределились на ЦКАД, А-107 и А-108. Департамент транспорта сообщил, что «впервые за долгое время» два дня подряд на МКАД не было аварий с грузовиками, а скорость увеличилась на 11%.

При этом проблем с доставкой продуктов и других товаров не наблюдается — ограничения касаются только транзитного транспорта, а не грузовиков с пропусками, отмечают власти.