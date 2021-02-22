Скорость движения на МКАД увеличилась на 11% из-за запрета для грузовиков более 12 тонн

В Москве продлили ограничения на въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) для транзитных грузовиков более 12 тонн до особого распоряжения. Запрет был введен 20 февраля. Департамент транспорта сообщил, что «впервые за долгое время» два дня подряд на МКАД не было аварий с грузовиками, а скорость увеличилась на 11%.

«Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области быстрей и безопасней, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не зафиксировано аварий с грузовиками»,— говорится в сообщении департамента.

Московские власти отмечают, что снегопад 21 февраля не повлиял на движение на МКАД из-за ограничений для грузовиков. Интенсивность движения грузового транспорта снизилась вдвое. При этом проблем с доставкой продуктов и других товаров не наблюдается — ограничения касаются только транзитного транспорта, а не грузовиков с пропусками. «Принято решение о продлении срока действия ограничений. Мы считаем, что это поможет сократить количество аварий и сохранить человеческие жизни. И повысить комфорт жизни москвичей и жителей области»,— добавили в департаменте.

Ограничение на транзитные большегрузы ввели 20 февраля. Изначально предполагалось, что они будут действовать до 9:00 22 февраля. Из-за запрета на альтернативные дороги ушли около 2 тыс. большегрузов — они перераспределились на ЦКАД, А-107 и А-108.