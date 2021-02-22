В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи. Источники “Ъ” сообщали, что Белоруссия рассчитывает получить у России новый кредит на $3 млрд. Господин Лукашенко заявил, что не приехал «чего-то просить».

На встрече господин Путин заявил, что Россия остается самым крупным инвестором для Белоруссии. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику»,— сказал он.

Со своей стороны, господин Лукашенко поблагодарил российского президента за экономическую помощь. «Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер»,— ответил он.

На сайте президента Белоруссии сообщается, что лидеры обсудят «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений» и различные вызовы, в том числе в сфере безопасности, а также «взаимодействие в интеграционных структурах».

В анонсе на сайте Кремля сообщалось, что «особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».