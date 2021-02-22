Биткойн снижается на 4% после рекордного роста накануне

Стоимость биткойна снижалась на 3,5%, до $54,3 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk. До этого цена биткойна впервые в истории превысила $58 тыс.

Биткойн активно рос и регулярно обновлял исторические рекорды с декабря 2020 года. На прошлой неделе капитализация биткойна достигла $1 трлн.

В феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».