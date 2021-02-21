Кремль прокомментировал сообщения о поставках вакцины в Сирию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о поставках российской вакцины в Сирию. Ранее израильские и американские СМИ сообщили, что ее профинансировал Израиль за освобождение израильтянки, задержанной в Сирии. Представитель Кремля не ответил напрямую на вопрос, но сказал, что Россия продолжит помогать Сирии.

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии»,— сказал господин Песков «РИА Новости». Он оставил без комментариев все нюансы, передает агентство.

Ранее израильские СМИ, а также The New York Times сообщили, что Россия попросила Израиль оплатить поставки «Спутника V» в Сирию в обмен на освобождение израильтянки, которая перешла линию размежевания между Израилем и Сирией и была задержана спецслужбами Сирии. Сирийское агентство SANA называло информацию израильских СМИ пропагандой, направленной на оскорбление процесса освобождения заключенных и Сирии.

Израильтянка, чье имя не называется, в ночь на 19 февраля вернулась в Израиль спецрейсом из Москвы. Об условиях сделки известно, что Израиль передал взамен своей гражданки двух сирийских пастухов и сократил тюремный срок жительнице Голанских высот друзского происхождения, обвиняемой в подстрекательстве к насилию.