СМИ: Россия попросила Израиль оплатить «Спутник V» для Сирии

Частью сделки по возвращению в Израиль перешедшей сирийскую границу израильтянки стала закупка для Сирии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в субботу израильские СМИ со ссылкой на блог американского журналиста Ричарда Сильверштейна Tikun Olam. Этот блог часто используется для публикации информации, закрытой израильской военной цензурой. В таких случаях израильские СМИ ссылаются на зарубежный источник. Сирийское агентство SANA со ссылкой на свой источник сообщило, что никакого секретного пункта в сделке нет, а информация израильских СМИ — «пропаганда», направленная на оскорбление Сирии.

«Сегодня хорошо информированный израильский источник раскрыл весь объем переговоров. Россия, чтобы подсластить сделку, предложила Израилю заплатить миллионы за несколько миллионов доз вакцины "Спутник V"»,— говорится в блоге.

26 января власти Сирии приняли решение о присоединении к международному механизму доступа к вакцинам COVAX. Власти рассчитывают вакцинировать в течение этого года 5 млн человек. В четверг, 18 февраля, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил агентству ТАСС, что российская сторона рассматривает возможность прямых поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирию, но для этого, по его словам, необходима регистрация препарата Минздравом арабской республики.

Израильский сайт Walla уточняет, что речь идет о сумме в $1,2 млн. По информации корреспондента службы новостей Kan Гили Коэн, именно Москва попросила не афишировать часть условий сделки по обмену, в итоге израильское руководство обратилось в Кремль с просьбой разрешить публикацию подробностей. По словам Гили Коэн, деньги еще не переданы, но это будет сделано в ближайшее время.

Еще накануне израильские журналисты писали о наличии секретного пункта в сделке по обмену и пытались выяснить, в чем он состоит. В то же время официальное сирийское агентство SANA со ссылкой на свой источник сообщило в субботу, 20 февраля, что никакого секретного пункта в сделке нет. SANA называет информацию израильских СМИ «пропагандой», направленной на оскорбление процесса освобождения заключенных и Сирии. «СМИ, передающие эту информацию, стремятся обелить образ израильской оккупации и придать ей человеческие черты, которых ей не хватает, о чем свидетельствует оккупация арабской земли, перемещение ее народа и продолжение преступлений против палестинцев, сирийцев и ливанцев»,— говорится в сообщении агентства.

Напомним, что 25-летняя израильтянка (ее имя не сообщается) две недели назад перешла линию размежевания между Израилем и Сирией в районе горы Хермон на Голанских высотах, выйдя из друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Она была задержана спецслужбами Сирии, которые приняли ее за шпионку. Израиль обратился к России за помощью в переговорах с Сирией. В ночь на 19 февраля женщина вернулась в Израиль спецрейсом из Москвы. Об условиях сделки известно, что Израиль передал взамен своей гражданки двух сирийских пастухов и сократил тюремный срок жительнице Голанских высот друзского происхождения, обвиняемой в подстрекательстве к насилию.

Марианна Беленькая