Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение задержанной в Сирии израильтянки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в обмене задержанными с Сирией. Израильтянка, случайно оказавшаяся на территории Сирии, вернулась домой спецрейсом из Москвы в ночь на пятницу, 19 февраля.

«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он откликнулся. Я хочу поблагодарить его за то, что он снова поддержал наши усилия по возвращению израильских граждан домой»,— сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в Twitter.

За освобожденной женщиной в Россию вылетал Ярон Блюм — сотрудник канцелярии премьер-министра, ответственный за освобождение удерживаемых за границей израильтян. Несколько днями ранее он уже был в Москве вместе с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен Шабатом для обсуждения сделки по обмену заключенными.

Молодая женщина, чье имя пока не разглашается, две недели назад, выйдя из друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, перешла линию размежевания между Израилем и Сирией в районе горы Хермон на Голанских высотах. Она была задержана спецслужбами Сирии, которые посчитали ее шпионкой. Ранее женщина уже пыталась попасть в сектор Газа. Израиль обратился к Москве за помощью в переговорах с Сирией. Изначально предполагалось поменять ее на двух друзов — жителей Голанских высот Диаба Каамуза и Нахаль аль-Макта, находящихся в израильской тюрьме за преступления, связанные с безопасностью (подготовка теракта и подстрекательство). Однако друзы отказались от выдачи в Сирию и лишения права вернуться домой. В итоге накануне израильские военные в районе Кунейтры вернули на территорию Сирии двух заблудившихся пастухов, которые были переданы через представителей Красного Креста. В рамках сделки был также сокращен тюремный срок для Нахаль аль-Макта.

Россия уже не впервые помогает Израилю в решении гуманитарных вопросов с Сирией. В апреле 2019 года Москва передала израильтянам останки военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою в период израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Российские военные также продолжают поиски тел еще двух израильских военных.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были оккупированы Израилем во время войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией.

Марианна Беленькая