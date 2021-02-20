Даниил Медведев зашел на второй финал

Соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича в решающем матче Открытого чемпионата Австралии будет Даниил Медведев. Это выяснилось после того, как россиянин, не отдав ни одного сета, убедительно переиграл грека Стефаноса Циципаса и продлил свою беспроигрышную серию до 20 встреч. Для Медведева, который оказался третьим российским финалистом Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, это будет второй финал на турнирах Большого шлема. В случае победы он станет второй ракеткой мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Оценивая соотношение сил в полуфинале между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом, конечно, нельзя было не вспомнить психологическую составляющую их взаимоотношений. И тот еще почти мальчишеский по своей сути конфликт, который случился между ними в 2018 году в Майами, когда два молодых теннисиста, чьи родители прекрасно общаются между собой, неожиданно обменялись вербальными пощечинами. И брошенную сгоряча год спустя фразу грека о том, что россиянин играет в скучный теннис, не оставшуюся без внимания Медведева. Правда, затем эта ссора постепенно сошла на нет, и в последнее время соперники высказывались в адрес друг друга в высшей степени уважительно. Циципас, например, в среду заметил, что Медведев играет не скучно, а очень умно, и победить его можно только в том случае, если максимально используешь свои шансы.

Однако их на этот раз у Циципаса было совсем немного.

Для атлетичного грека плоские медведевские удары с низким отскоком мяча гораздо неприятнее мощных подкруток Рафаэля Надаля, которого Циципас одолел в полуфинале.

Чтобы побить этот сильнейший козырь, имеющийся в руках россиянина, его требуется хотя бы ненадолго вывести из оптимального психологического состояния. Но в первых двух сетах Медведев был спокоен, как легендарный швед Бьорн Борг в его лучшие времена.

Первый ключевой момент в полуфинале наступил как-то незаметно, после того как в пятом гейме на своей подаче Циципас имел 30:0 и неожиданно начал ошибаться. Медведев этого не простил. На самом финише сета, правда, борьбы избежать не удалось, но до брейк-пойнтов на подаче россиянина дело так и не дошло, а два заключительных очка он выиграл за счет безупречной первой подачи за 200 км/ч.

Во второй партии преимущество Медведева стало подавляющим, и во время смены сторон из рук раздраженного Циципаса на корт полетела бутылка с водой. Россиянину удалось сделать уже два брейка, а в четырех геймах на своей подаче он проиграл лишь три очка. Он демонстрировал теннис, который выглядел практически идеальным.

Теннисисты Даниил Медведев (слева) и Стефанос Циципас после полуфинала Фото: Loren Elliott, Reuters

Дебют третьего сета тоже остался за Медведевым, который по-прежнему предугадывал все шаги соперника. И Циципас выглядел обескураженным до пятого гейма, в котором ему удалось спасти два брейк-пойнта. Наступил очень тонкий и неприятный для россиянина момент. Он почувствовал, что соперник еще не сдается, немного заволновался и тут же проиграл свою подачу, позволив Циципасу сравнять счет.

Публика, которая большей частью была на стороне грека, воодушевилась. И, как потом скажет сам Медведев, в этой ситуации ему помог наработанный опыт, в том числе на US Open двухлетней давности, где в финале его в пяти сетах обыграл Рафаэль Надаль. Он отыграл брейк-пойнт в восьмом гейме, вытащил нелегкий десятый гейм, в котором проигрывал 0:30, а в одиннадцатом, когда напряжение почти достигло пика, сделал решающий брейк.

Тяжелейший по исполнению и очень рискованный обводящий удар слева, которым Медведев из головоломного положения поставил Циципаса в тупик, стал одним из украшений всего турнира.

А в двенадцатом гейме россиянин подал на ура и завершил встречу за два часа и восемь минут со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

Эйсы — 17:3, удары навылет — 46:19, всего семь очков, отданных на своей первой подаче за весь матч. Эти и остальные ключевые статистические показатели этой встречи, естественно, оказались в пользу Даниила Медведева, который, пожалуй, еще никогда не имел такого значительного преимущества в столь важном матче. Начиная с прошлой осени он одержал уже двадцатую победу подряд, причем одиннадцатую — над игроком из первой десятки, а соотношение побед и поражений в серии встреч с Новаком Джоковичем (3:4) для него выглядит отнюдь не безнадежно. Более того, по качеству игры в целом за две недели он явно превосходит серба. Вопрос в том, сумеет ли Медведев заставить Джоковича дрогнуть там, где этого еще никогда не случалось,— на его самом счастливом корте, в финале любимого турнира, который сербский теннисист выигрывал уже восемь раз. Для этого у россиянина есть и талант, и уникальный технический арсенал, и даже опыт, что показал полуфинал с Циципасом. Остается выяснить, хватит ли запаса спокойствия и уверенности в своих силах.

Australian Open Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала. Даниил Медведев (Россия, 4)—Стефанос Циципас (Греция, 5) 6:4, 6:2, 7:5. Женщины. Парный разряд. Финал. Элизе Мертенс—Арина Соболенко (Бельгия—Белоруссия, 2)—Барбора Крейчикова—Катерина Синякова (Чехия, 3) 6:2, 6:3.

Евгений Федяков