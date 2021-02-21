Мантуров: сверхзвуковой бизнес-джет будет представлен в двух версиях

Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первая будет вмещать до 8 человек, вторая — до 30. По словам господина Мантурова, облик самолета может быть разработан в конце 2021—начале 2022 года.

«Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5–1,8 Маха. Притом что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине»,— сказал Денис Мантуров (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что Россия и ОАЭ образуют для создания сверхзвукового бизнес-джета совместное предприятие. «Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация.— “Ъ”), возможно, какая-то из ее "дочек"»,— сказал министр.

Проект создания сверхзвукового российско-арабского бизнес-джета был анонсирован в 2019 году. Денис Мантуров сообщал, что он может появиться в 2027 году. Он заявлял, что инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн.