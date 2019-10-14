Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году

Россия интересуется сотрудничеством с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере создания сверхзвукового пассажирского самолета, интерес к инвестициям в проект высказывает и Саудовская Аравия, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Инвестиции в проект создания российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета на первом этапе оцениваются в $100 млн.

«Это не будет очень дорого. Для того чтобы реализовать этап до демонстратора, (нужно.— “Ъ”) $100 млн. Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить 6 с чем-то млрд руб. сами или совместно»,— цитирует господина Мантурова ТАСС.

Сам самолет может появиться в 2027 году, указал министр. ОАЭ являются потенциальным рынком для нового самолета. «Альтернатив сегодня нету, которые завтра можно пойти и купить. Сегодня тем более, а завтра тоже не купишь. Поэтому это также развитие собственных компетенций высокотехнологичных в Эмиратах... Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, взамен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше... Основное — это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них шикарный композитный завод»,— приводит слова господина Мантурова «РИА Новости».

«Там другая физика работает: при пересечении происходит звуковой барьер. Это основная проблема, с которой все борются и пытаются найти решение. Мы посчитали, что это возможно преодолеть, если мы вываливаемся за 18 км и там переходим на сверхзвуковой режим. По сути, это будет соответствовать децибелам традиционного самолета, который летит на высоте 1 км»,— сказал он, добавив, что самолету необходимо пройти международную сертификацию в требованиях по допуску в части шума.