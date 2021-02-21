На Кубани суточный прирост COVID-пациентов приблизился к показателям ноября 2020 года

Суточный прирост ковидных пациентов на территории Краснодарского края приближается к показателям середины ноября 2020 года, когда регистрировали в среднем по 160 пациентов с коронавирусом в сутки.

По информации, предоставленной в региональном оперативном штабе, 21 февраля 2021 года в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 164 человека. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 37 340 пациентов. Выздоровели 31 249 человек, скончались - 1 824.

В настоящее время в стационаре с COVID-19 находятся 1 138 человека, 3129 пациентов лечатся амбулаторно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 20 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции.

Наталья Решетняк