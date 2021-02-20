На Кубани за сутки выявили 162 заболевших коронавирусом

По данным на 20 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных диагнозов составило 37 176 человек, из них 2686 детей. Продолжает лечение 4461 заболевший: в стационаре с COVID-19 находятся 1155 человек, 3306 пациентов лечатся на дому. Выздоровели и выписаны 30 908 человек, в т.ч. 366 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 82 пациента, еще двое – на ЭКМО, уточняют в минздраве Кубани.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых заболевших – 95 женщин и 67 мужчин в возрасте от 14 лет до 91 года. Так, в Краснодаре зарегистрировано 55 новых случаев, в Сочи – 10, в Усть-Лабинском районе – 8.

Кроме того, семь человек заболело в Динском районе, по пять – в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе. Еще по четыре новых случая зарегистрировано в Армавире, Брюховецком, Выселковском, Ейском, Славянском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах. По три заразившихся – в Туапсинском и Крыловском районах.

Помимо этого, по два пациента стало больше в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Отрадненском, Староминском, Новокубанском районах. По одному случаю выявлено в Белореченском, Кавказском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском, Щербиновском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Белоглинском районах.

Всего за последние сутки в России выявлено 12 953 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них в Москве – 1623, Санкт-Петербурге – 1092 и Московской области – 690. Меньше всего заболевших за минувший день – в ЕАО (3), на Чукотке (2) и в НАО (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 19 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 37 014 человек.

Алексей Белянин