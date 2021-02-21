В Черногории началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»

В Черногории стартовала прививочная кампания с применением российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Института общественного здоровья. Первыми вакцину получили 66-летний житель дома престарелых в Рисане и два медработника.

«Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории»,— говорится в сообщении Института в Twitter.

Первая партия «Спутника V» из 2 тыс. доз прибыла в Черногорию 17 февраля. Ее направил в дар президент соседней Сербии. Вакцинация в Черногории могла начаться гораздо раньше, если бы новые власти приняли в дар 110 тыс. доз «Спутника V» и китайской вакцины Sinopharm, предложенные российским бизнесменом Олегом Дерипаской и греческим Петросом Статисом.

Подробнее — в материале “Ъ” «Коронавирус ворвался в черногорскую политику».