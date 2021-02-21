Семья ветерана Артеменко не удовлетворена «исходом дела» Навального

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Елена сообщила, что семья не удовлетворена «исходом дела» о клевете Алексея Навального. По ее словам, от оппозиционера ждали извинений. Ранее суд приговорил политика к штрафу в 850 тыс. руб.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. <...> Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет»,— сказала госпожа Артеменко «РИА Новости».

По мнению дочери ветерана, Алексей Навальный в суде «продолжал глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью». «Из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса»,— добавила госпожа Артеменко. Она отметила, что ветеран не стал подавать иск о возмещении морального ущерба и требовал только принести извинения за клевету и оскорбления.

Суд 20 февраля признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении господина Артеменко. Уголовное дело было возбуждено 15 июня 2020 года. Поводом стало высказывание Алексея Навального об участниках ролика телеканала RT от 2 июня в поддержку поправок в Конституцию — он назвал всех «предателями» и «продажными холуями». В ролике RT среди прочих участвовал ветеран Игнат Артеменко.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».