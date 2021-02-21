Полиция задержала 11 человек на акциях в поддержку рэпера в Испании

В Испании в субботу, 21 февраля, снова прошли акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. Задержаны 11 человек. Демонстрации продолжаются со дня задержания рэпера 16 февраля.

Восемь человек задержаны в Барселоне, двое — в Таррагоне, один — в Лериде, говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter. Служба скорой помощи сообщила о девяти пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе. Двух человек госпитализировали. Состояние одного оценивается как средней степени тяжести.

В Барселоне протестующие устроили погромы в центре города, они забрасывали сотрудников полиции различными предметами. Ущерб нанесен зданиям дворца музыки и биржи. В Таррагоне демонстранты разбили стекла зданий суда и банка. Они бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки.

Пабло Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но не сделал этого. 15 февраля он вместе со сторонниками забаррикадировался в университете города Льейда. На следующий день его задержали. Он отбывает наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес монархии в сообщениях в Twitter и в композиции на YouTube.

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