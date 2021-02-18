Акции протеста, прокатившиеся по испанским городам после ареста рэпера Пабло Аселя, вылились в массовые беспорядки. Пострадали по меньшей мере 63 человека. Вышедшие на улицы поклонники творчества Пабло Аселя, жестко критикующего правительство и испанскую монархию, уверены: речь идет о преследовании по политическим мотивам. О наступлении на свободу самовыражения говорят и около 200 испанских деятелей искусства (включая режиссера Педро Альмодовара и актера Хавьера Бардема), подписавших открытое письмо властям. Ряд испанских политиков в четверг потребовали провести проверку действий силовиков: на распространяемых кадрах видно, как они избивают демонстрантов. МВД Испании между тем поблагодарило сотрудников силовых структур за эффективную работу по усмирению «агрессивно настроенных» сограждан.
«Получите то, что заслуживаете»
«Я возвращаюсь к той детской сказочке, будто бы ''король положил конец фашизму''… Он не герой, а большая рыбина, которая плывет по течению к пескарям, чтобы сожрать их… Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы… Его величество не представляет наш класс… Да падут короны, а королевские одеяния сгорят… Ваше превосходительство, члены королевской семьи, рано или поздно вы получите то, что заслуживаете,— ярость!» — это слова из песни испанского рэпера Пабло Аселя «Смерть Бурбонам», одной из многих, посвященных правящей в Испании династии, королю Филиппу VI и его отцу Хуану Карлосу, который находился на троне с 1975 по 2014 год.
Новая песня на эту тему под названием «Даже не Филипп VI» вышла 12 февраля.
Дата выхода песни и видеоклипа не случайна. Именно в этот день Пабло Асель должен был отправиться в тюрьму для отбывания девятимесячного наказания за «одобрение терроризма», а также за «клевету на корону и государственные институты Испании».
Рэпер (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) уже много раз оказывался в суде. Так, в 2014 году его приговорили к двум годам заключения условно за прославление в своих стихах леворадикального терроризма, в частности немецкой организации «Фракция Красной армии» (1968–1998 годы) и испанской GRAPO (с 1975 года; давно неактивна, но официально не распущена). В том же году он был задержан за нападение на представителей культурной ассоциации Lleida Identitaria, выступающей за единство Испании и против каталонского сепаратизма.
В 2016 году рэпер оказался в центре скандала, плеснув чистящее средство на журналиста. В марте 2017 года гособвинение потребовало добавить пять лет тюрьмы к двум, которые он уже получил. Пабло Аселя судили по обвинениям в прославлении терроризма, клевете и оскорблениях короны, а также госучреждений.
В итоге в марте 2018 года он был приговорен к лишению свободы сроком на два года и один день, а также должен был выплатить штраф в размере €24,3 тыс. Затем, после рассмотрения апелляции, срок был сокращен до девяти месяцев. В итоге 28 января 2021 года власти предоставили Пабло Аселю десять дней для того, чтобы добровольно явиться в тюрьму для отбывания наказания. Но он это делать отказался, чем в итоге и спровоцировал массовые протесты и беспорядки.
Вместо того чтобы прийти в тюрьму, Пабло Асель забаррикадировался в Университете Льейды (Каталония) вместе с почти 50 сторонниками. В итоге 16 февраля полицейские все-таки смогли задержать рэпера. «Они никогда не заставят нас молчать. Смерть фашистскому государству!» — кричал Пабло Асель, когда его уводили из здания университета.
После этого почитатели таланта певца стали выходить на улицы. Митинги, например, прошли в среду на центральной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль. Участники акции бросали в полицейских различные предметы, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.
Манифестации прошли также в Барселоне (там участники акции сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры) и других городах Каталонии. В этом регионе, по данным медиков, пострадали восемь человек. Были акции протеста и в Гранаде (автономное сообщество Андалусия).
Всего по стране в ходе манифестаций было задержано около 50 человек.
Творчество не для всех
Арест певца и последовавшие события раскололи испанское общество. Так, МВД Испании на своей странице в Twitter опубликовало сообщение, в котором поблагодарило силовиков за «обеспечение общественной безопасности в условиях стычек, спровоцированных агрессивным меньшинством». Ведомство пожелало пострадавшим представителям сил правопорядка скорейшего выздоровления.
Между тем второй вице-премьер Испании и лидер левого блока Unidas Podemos (26 мест в Конгрессе депутатов из 350) Пабло Иглесиас заявил: в Испании нет «полной демократии» и ему «не кажется нормальным, что Пабло Асель находится в тюрьме».
Кроме того, он вывесил в Twitter видеоролик, в котором видно, сколь жестко действовали силовики по отношению к участникам акции в Мадриде, Также он опубликовал фотографию девушки, которой выбили глаз в Барселоне. В полиции города уже объявили о начале расследования обстоятельств происшедшего.
February 18, 2021
В левой партии Mas Madrid, популярной в столице, осудили беспорядки, но призвали не забывать главное: человек оказался в тюрьме из-за своих песен. Некоторые члены каталонской партии «Кандидатура народного единства», выступающей за независимость от Мадрида, возложили ответственность за беспорядки на полицию.
По ее словам, «происшествия (в ходе акций.— “Ъ”) не имеют ничего общего со свободой самовыражения».
Глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэр испанской столицы Хосе-Луис Мартинес-Альмейда (оба — от оппозиционной «Народной партии») потребовали от премьера-социалиста Педро Санчеса отправить Пабло Иглесиаса в отставку. «Самое тяжелое в этом, что в Испании есть вице-премьер, который ставит под вопрос испанскую демократию и который всегда стоит за всеми этими вандальными движениями… Я прошу председателя правительства, чтобы Пабло Иглесиас был вне государственных институтов, чтобы он немедленно отправил его в отставку»,— заявила госпожа Диас Аюсо. Она также отмечала, что песни рэпера — это не искусство, а преступление.
Между тем в защиту Пабло Аселя, а точнее, свободы самовыражения выступили представители творческих профессий Испании. Под открытым письмом поставили свои подписи около 200 человек. Среди них — певец Мануэль Серрат, актер Хавьер Бардем и режиссер Педро Альмодовар.
Стоит отметить, что правительство Испании и само ранее заявило о планах пересмотра наказания за преступления, связанные со свободой слова. Цель — смягчить наказание в тех случаях, когда речь идет о произведениях искусства и культуры. То, что закон менять нужно, в четверг подтвердила пресс-секретарь испанского правительства Мария Хесус Монтеро.