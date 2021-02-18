Акции протеста, прокатившиеся по испанским городам после ареста рэпера Пабло Аселя, вылились в массовые беспорядки. Пострадали по меньшей мере 63 человека. Вышедшие на улицы поклонники творчества Пабло Аселя, жестко критикующего правительство и испанскую монархию, уверены: речь идет о преследовании по политическим мотивам. О наступлении на свободу самовыражения говорят и около 200 испанских деятелей искусства (включая режиссера Педро Альмодовара и актера Хавьера Бардема), подписавших открытое письмо властям. Ряд испанских политиков в четверг потребовали провести проверку действий силовиков: на распространяемых кадрах видно, как они избивают демонстрантов. МВД Испании между тем поблагодарило сотрудников силовых структур за эффективную работу по усмирению «агрессивно настроенных» сограждан.

«Получите то, что заслуживаете»

«Я возвращаюсь к той детской сказочке, будто бы ''король положил конец фашизму''… Он не герой, а большая рыбина, которая плывет по течению к пескарям, чтобы сожрать их… Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы… Его величество не представляет наш класс… Да падут короны, а королевские одеяния сгорят… Ваше превосходительство, члены королевской семьи, рано или поздно вы получите то, что заслуживаете,— ярость!» — это слова из песни испанского рэпера Пабло Аселя «Смерть Бурбонам», одной из многих, посвященных правящей в Испании династии, королю Филиппу VI и его отцу Хуану Карлосу, который находился на троне с 1975 по 2014 год.

Новая песня на эту тему под названием «Даже не Филипп VI» вышла 12 февраля.

В песне говорится о том, что «без свободы самовыражения и СМИ нет демократии», король называется тираном, а «так называемое прогрессивное правительство» критикуется за попытки помешать мирным протестам.

Дата выхода песни и видеоклипа не случайна. Именно в этот день Пабло Асель должен был отправиться в тюрьму для отбывания девятимесячного наказания за «одобрение терроризма», а также за «клевету на корону и государственные институты Испании».

Рэпер (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) уже много раз оказывался в суде. Так, в 2014 году его приговорили к двум годам заключения условно за прославление в своих стихах леворадикального терроризма, в частности немецкой организации «Фракция Красной армии» (1968–1998 годы) и испанской GRAPO (с 1975 года; давно неактивна, но официально не распущена). В том же году он был задержан за нападение на представителей культурной ассоциации Lleida Identitaria, выступающей за единство Испании и против каталонского сепаратизма.

В 2016 году рэпер оказался в центре скандала, плеснув чистящее средство на журналиста. В марте 2017 года гособвинение потребовало добавить пять лет тюрьмы к двум, которые он уже получил. Пабло Аселя судили по обвинениям в прославлении терроризма, клевете и оскорблениях короны, а также госучреждений.

Поводом, как и раньше, стали его стихи и просто сообщения в соцсетях, в которых рэпер называл представителей королевского дома мафиози, ворами, паразитами и коррупционерами, а также обвинял полицию в убийствах мигрантов.

В итоге в марте 2018 года он был приговорен к лишению свободы сроком на два года и один день, а также должен был выплатить штраф в размере €24,3 тыс. Затем, после рассмотрения апелляции, срок был сокращен до девяти месяцев. В итоге 28 января 2021 года власти предоставили Пабло Аселю десять дней для того, чтобы добровольно явиться в тюрьму для отбывания наказания. Но он это делать отказался, чем в итоге и спровоцировал массовые протесты и беспорядки.

Вместо того чтобы прийти в тюрьму, Пабло Асель забаррикадировался в Университете Льейды (Каталония) вместе с почти 50 сторонниками. В итоге 16 февраля полицейские все-таки смогли задержать рэпера. «Они никогда не заставят нас молчать. Смерть фашистскому государству!» — кричал Пабло Асель, когда его уводили из здания университета.

После этого почитатели таланта певца стали выходить на улицы. Митинги, например, прошли в среду на центральной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль. Участники акции бросали в полицейских различные предметы, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.

Как отметили в службе медицинской помощи Мадрида, в результате пострадали 55 человек, из которых 35 — сотрудники полиции.

Манифестации прошли также в Барселоне (там участники акции сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры) и других городах Каталонии. В этом регионе, по данным медиков, пострадали восемь человек. Были акции протеста и в Гранаде (автономное сообщество Андалусия).

Всего по стране в ходе манифестаций было задержано около 50 человек.

Творчество не для всех

Арест певца и последовавшие события раскололи испанское общество. Так, МВД Испании на своей странице в Twitter опубликовало сообщение, в котором поблагодарило силовиков за «обеспечение общественной безопасности в условиях стычек, спровоцированных агрессивным меньшинством». Ведомство пожелало пострадавшим представителям сил правопорядка скорейшего выздоровления.

Между тем второй вице-премьер Испании и лидер левого блока Unidas Podemos (26 мест в Конгрессе депутатов из 350) Пабло Иглесиас заявил: в Испании нет «полной демократии» и ему «не кажется нормальным, что Пабло Асель находится в тюрьме».

Пресс-секретарь Unidas Podemos Пабло Эченике поддержал «молодых антифашистов, которые на улицах требуют свободы выражения мнений».

Кроме того, он вывесил в Twitter видеоролик, в котором видно, сколь жестко действовали силовики по отношению к участникам акции в Мадриде, Также он опубликовал фотографию девушки, которой выбили глаз в Барселоне. В полиции города уже объявили о начале расследования обстоятельств происшедшего.

В левой партии Mas Madrid, популярной в столице, осудили беспорядки, но призвали не забывать главное: человек оказался в тюрьме из-за своих песен. Некоторые члены каталонской партии «Кандидатура народного единства», выступающей за независимость от Мадрида, возложили ответственность за беспорядки на полицию.

Такая позиция возмутила вице-премьера Кармен Кальво, которая в четверг в эфире радиостанции Cadena Ser заявила: «Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия».

По ее словам, «происшествия (в ходе акций.— “Ъ”) не имеют ничего общего со свободой самовыражения».

Глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэр испанской столицы Хосе-Луис Мартинес-Альмейда (оба — от оппозиционной «Народной партии») потребовали от премьера-социалиста Педро Санчеса отправить Пабло Иглесиаса в отставку. «Самое тяжелое в этом, что в Испании есть вице-премьер, который ставит под вопрос испанскую демократию и который всегда стоит за всеми этими вандальными движениями… Я прошу председателя правительства, чтобы Пабло Иглесиас был вне государственных институтов, чтобы он немедленно отправил его в отставку»,— заявила госпожа Диас Аюсо. Она также отмечала, что песни рэпера — это не искусство, а преступление.

Между тем в защиту Пабло Аселя, а точнее, свободы самовыражения выступили представители творческих профессий Испании. Под открытым письмом поставили свои подписи около 200 человек. Среди них — певец Мануэль Серрат, актер Хавьер Бардем и режиссер Педро Альмодовар.

Стоит отметить, что правительство Испании и само ранее заявило о планах пересмотра наказания за преступления, связанные со свободой слова. Цель — смягчить наказание в тех случаях, когда речь идет о произведениях искусства и культуры. То, что закон менять нужно, в четверг подтвердила пресс-секретарь испанского правительства Мария Хесус Монтеро.

Павел Тарасенко