Посол России в США привился американской вакциной Moderna

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился вакциной от коронавируса Moderna. По его мнению, не нужно политизировать «проблему вакцин».

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели... я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться»,— сказал господин Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол рассказал, что дипломаты из стран СНГ в США и соотечественники звонят в посольство и спрашивают о возможности привиться российской вакциной. Господин Антонов напомнил, что в США проживают 5–7 млн соотечественников.

Посол США в России Джон Салливан в конце декабря отказался от предложения привиться вакциной «Спутник V». Как ранее стало известно “Ъ”, МИД России предложил работающим в РФ иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19 российской вакциной. Дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки приняли предложение привиться. Сотрудники дипмиссий нескольких стран—членов ЕС рассказали на условиях анонимности, что им не запрещают ставить «Спутник V», но не рекомендуют делать этого, до того как российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Подробнее — в материале “Ъ” «Чрезвычайный и полномочный укол».