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Зеленский ввел санкции против «Спортмастера»

На Украине опубликован перечень новых санкций, ранее введенных президентом Владимиром Зеленским. Кроме депутата Виктора Медведчука под ограничения попали 19 компаний, в том числе российских. Санкции введены против головной компании сети магазинов «Спортмастер» — Sportmaster Operations, а также против Севастопольского государственного университета.

Против Sportmaster Operations, зарегистрированной в Сингапуре, введены ограничения по торговым операциям, запрещены перевозки по территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны и введены другие санкции.

Также санкции распространили на российские АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом "Донецкие угли"», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг». Против российских компаний введены различные виды санкций, в основном — ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны.

Санкции введены против восьми физлиц. Среди них пятеро россиян — Константин Вацковский, Виталий Бойченко, Сергей Лысогор, Александр Маслюк и Михаил Попов, а также трое граждан Украины — господин Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которая является гражданской супругой владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака.

Sportmaster Operations владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Украинское подразделение появилось в 1990-х. На сайте указано, что магазины расположены во всех областных центрах страны, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. Отмечается, что на Украине ее магазины посещают более 10 млн человек. Больше 10 лет «Спортмастер» официально поддерживает паралимпийское движение, а в 2018 году компания выступила спонсором и партнером Национального паралимпийского комитета и паралимпийской сборной команды Украины на зимней Паралимпиаде в Южной Корее.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «От украинских санкций не скрыться и украинцам».

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