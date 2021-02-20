Экс-схимонах Сергий назвал «повышенным налогом» плату за работу без ИНН

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под арестом в Москве, заявил, что не давал взятки для работы Среднеуральского женского монастыря и монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме без реквизитов юридического лица. Он обвинил СМИ в неверной интерпретации его слов. Ранее отец Сергий через своих адвокатов заявлял, что ему пришлось заплатить «несколько миллионов долларов», чтобы монастыри были без реквизитов.

«Это не соответствует действительности. Я не платил взятки. Я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышена, так как не было ИНН, мне неизвестно, куда епархия девала эти деньги»,— написал отец Сергий в письме, опубликованном в Telegram-канале его адвокатов.

Отец Сергий объяснял отказ от работы без реквизитов решением не нарушать благословления своего духовного отца старца Кирилла. «Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста»,— писал он. Екатеринбургская епархия опровергала слова бывшего схимонаха. Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) обратила внимание, что отказ от регистрации юрлица «не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком», учитывая, о каких суммах говорил бывший руководитель монастыря.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве. Ранее, после фейковых заявлений о коронавирусе и критики властей и РПЦ, его отлучили от сана. Накануне Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в разбирательстве о праве собственности на храм на территории Среднеуральского женского монастыря.