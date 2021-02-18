Отлученный схимонах Сергий признался в даче взяток на «несколько миллионов долларов»

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под арестом в Москве, признался, что давал взятки на «несколько миллионов долларов», чтобы не оформлять реквизиты на основанный им Среднеуральский женский монастырь и монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, которым он руководил до 2004 года. Текст с признанием опубликован в Telegram-канале адвокатов отца Сергия.

«Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла»,— пояснил экс-схимонах. «На данный момент по произволению Варвара — Павлуша Крыгина взяла все реквизиты, ИНН, счета — без согласия сестер монастыря. "Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН",— говорил Кирилл Павлов. Я лично брать не буду»,— заявил отец Сергий.

В Екатеринбургской епархии опровергли заявления отца Сергия, назвав их «голословными» и «недоказуемыми». «Судя по тому, какие астрономические суммы называет Николай Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком»,— цитирует секретаря Епархиального совета игумена Вениамина (Райникова) портал Е1.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года после штурма монастыря. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Басманный райсуд Москвы арестовал его до 28 февраля. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю.

Ранее недвижимость Среднеуральского монастыря оценили в 1 млрд руб. На фоне пандемии COVID-19 Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от церкви.

Илья Смирнов, Екатеринбург