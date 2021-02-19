Экс-схимонаху Сергию отказали в праве участвовать в споре по храму

Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) в участии в разбирательстве о праве собственности на храм Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря. Суд счел, что у Сергия нет прав на этот объект и участок, на котором он возведен.

«Основания для привлечения заявителя к участию в деле в качестве третьего лица… отсутствуют, так как гражданин Романов Н. В. не имеет каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект»,— приводит «Интерфакс» выдержку из определения суда. По той же причине суд не стал привлекать к разбирательству монахинь, говорится в сообщении. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней.

Ранее суд удовлетворил иск Екатеринбургской епархии, признав ее права на храм на территории Среднеуральского монастыря. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло говорил, что епархия пока не может взять под контроль монастырь, так как его постояльцы воспринимают митрополию захватчиками.

Иск о праве собственности на здание храма Екатеринбургская епархия подала 20 октября 2020 года. В исковом заявлении утверждалось, что храм строили епархия и игуменья Варвара (Крыгина). «Это не соответствует действительности, так как в материалах уголовного дела есть показания той же игуменьи, в которых четко указано, что строительство монастыря осуществлял схиигумен Сергий»,— говорила адвокат экс-схимонаха Светлана Герасимова.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ. Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца, до 28 февраля. Свою вину он не признает.