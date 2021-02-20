В Госдуму внесен законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Документом, опубликованным в базе данных Госдумы, предлагается ввести в России два реестра для хозяйствующих субъектов — реестр выброса парниковых газов и реестр углеродных единиц. Показатели сокращения выбросов и штраф за непредоставление данных о выбросах парниковых газах планируется определить другими документами и поправками.

Положения проекта рассчитаны на организации с выбросами парниковых газов более 150 тыс. т эквивалента углекислого газа в год. После 2024 года планируется распространить его действие на организации с выбросами 50 тыс. т эквивалента углекислого газа в год. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, планируется обязать ежегодно отчитываться о выбросах. Оператор реестра выбросов парниковых газов должен будет вести учет выбросов.

Второй реестр позволит организациям накапливать углеродные единицы при реализации климатических проектов. Углеродные единицы можно будет передавать и зачитывать. Кабмин отмечает, что принятие закона потребует изменений Налогового кодекса, которые бы регулировали налогообложение углеродных единиц.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Обязательство сократить парниковые выбросы прописано в Парижском соглашении по климату. Отметим, что в феврале глава МИД России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили по телефону взаимодействие по вопросам климата.

Как будет рассчитываться поглощение парниковых газов лесами — в материале “Ъ” «У российских лесов выявлены резервы».