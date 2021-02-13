Лавров обсудил Парижское соглашение со спецпредставителем США по климату

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. В разговоре с господином Керри глава российского МИДа приветствовал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Было подчеркнуто, что Россия, как один из лидеров данного процесса, открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата»,— указано на сайте МИД России.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в Арктике. По сообщению российской стороны, «собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате», учитывая председательство РФ в Арктическом совете с 2021 по 2023 годы.

США официально вышли из Парижского соглашения по климату в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа в день своей инаугурации. Тогда же он отменил решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения и приостановил строительство стены на границе с Мексикой. 11 февраля господин Байден снял режим чрезвычайного положения, который позволял финансировать строительство стены из средств, изначально выделенных на другие цели.

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