У российских лесов выявлены резервы

Минприроды внесло изменения в методику определения поглощения парниковых газов (ПГ) российскими лесами. В результате расчетный объем эмиссии ПГ за вычетом поглощений в России может снизиться на треть, и в рейтинге стран-эмитентов страна улучшит свое положение на три-четыре позиции. Однако эксперты называют правки слишком поспешными, отмечая, что они приняты в условиях, когда достоверных данных о большей части лесов РФ не существует. При этом монетизировать сокращение выбросов за счет возросшего поглощения у РФ не получится.

Изменения методики количественного определения объема поглощения парниковых газов подготовлены Минприроды совместно с другими ведомствами и при участии РАН. Они направлены «на уточнение исходных данных расчетных показателей для увеличения точности и достоверности расчетов поглощающей способности российских экосистем». В понятие «управляемые леса» (подверженные вмешательству человека, именно поглощение ими засчитывается для целей отчетности в ООН о выбросах) вводятся резервные леса и леса на землях сельхозназначения. Также теперь «эмиссии углерода учитываются по фактическим площадям лесов, погибших в результате лесных пожаров, вредных организмов, сплошных рубок, ветровалов и иных неблагоприятных факторов», что означает переход от учета средних площадей нарушений, например площадей гарей с учетом периода их зарастания, к фактическим. По информации ведомства, совокупный эффект от корректировок может составить дополнительно 270–450 млн тонн СO2, а баланс поглощения ПГ российскими лесами вырастет примерно с 0,5 до 1,1 Гт СО2 в год.

«Это означает, что объем выбросов парниковых газов в РФ для целей международной отчетности может снизиться почти на треть, а наша страна с пятого места в рейтинге стран-эмитентов (после Китая, США, Индии и ЕС.— “Ъ”) передвинется на седьмое-восьмое», пояснил “Ъ” руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.

Напомним, что в РФ давно идут разговоры о недостаточном учете роли российских лесов в поглощении выбросов ПГ как для целей углеродной отчетности, так и с точки зрения признания их международного статуса. Однако эксперты считают сделанную корректировку методики слишком поспешной. «Проблема в том, что точных данных по нарушениям в РФ нет, хорошо известна разница (как минимум на порядок) данных о площади гибели лесов от пожаров, представленных в официальных формах Рослесхоза, и в том, что видит весь мир по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),— говорит директор Института глобального климата и экологии им. Ю. А. Израэля Анна Романовская.— Например, для 2019 года в официальной статистике стоит 101 тыс. га, а по данным ДЗЗ — 2,6 млн га и до 4 млн га с учетом сильно поврежденных лесов, которые погибнут в течение года». По мнению эксперта, теперь «проблемы кадастра только усугубятся».

В ситуации, когда актуальных и достоверных данных о большей части лесов нет — материалы лесоустройства, у которых не истек срок давности, есть примерно на 15% площади лесов страны,— любая методика учета поглощения не будет заслуживать доверия, считают в «Гринписе». «Также странно, что, с одной стороны, Минприроды заявляет о возможности включения лесов на сельхозземлях в методику учета поглощений, а с другой — вводит дополнительные избыточные требования, которые фактически запрещают заниматься лесоводством на сельхозземлях»,— отмечает специалист лесной программы «Гринписа» Вилен Лупачик.

Эксперты подчеркивают, что, даже если общий объем выбросов РФ снизится, монетизировать это снижение вряд ли удастся. «К экономике, энергетике, углеродному следу российской продукции это не имеет никакого отношения. В международные лесные проекты превратить это невозможно, как и заработать на нем. Это скорее вопрос гордости за российские леса»,— размышляет Алексей Кокорин. Впрочем, в случае пересчета объема выбросов для России будет иметь смысл пересчитать и свои цели в рамках Парижского соглашения, выйдя с более амбициозными показателями, считает эксперт.

Ангелина Давыдова