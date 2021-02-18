«Выслать Алексея Навального из страны — оптимальное решение для власти»

Интересная, актуальная тема — так в Кремле прокомментировали инициативу Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такие предложения вызывают общественный интерес. Что касается конкретных решений, это не прерогатива администрации президента. Нельзя исключать, что первым подпадет под действие новой статьи Алексей Навальный и его соратники. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает высылку оппозиционера из страны весьма вероятной.

Никита Сергеевич Михалков проявляет в последнюю время высокую гражданскую активность. Только что он корил творческих работников, что поддерживали Алексея Навального, и вот новая инициатива. Известный режиссер предложить вернуть статью о лишении гражданства страны — в данном случае Российской Федерации — за призывы к введению санкций против государства. Понятно, о ком идет речь. Об Алексее Навальном и соратниках.

Российские информационные агентства оперативно представили справочную информацию, как это было устроено в Советском Союзе. Итак, гражданина СССР можно было лишить гражданства, но только в исключительном случае решением Президиума Верховного Совета. Далее цитата: «Если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина Советского Союза и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

При этом Никита Сергеевич привел в пример знаменитый «философский пароход» 1922 года, когда из советской России выслали представителей интеллигенции, а также великих русских мыслителей и философов — тех, кого обычно называют «цветом нации». На самом деле, от Михалкова это слышать несколько странно, поскольку он всегда позиционировал себя как противник большевиков и сторонник возрождения настоящей русской культуры и искусства. «Философский пароход» — это как раз то, что сейчас называется духовными скрепами. Собственно, именно тогда они от нас стали постепенно уплывать.

Впрочем, список можно дополнить. Есть примеры из относительно недавнего прошлого. В 1974 году был лишен гражданства и выслан из страны лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Его произведения нынче проходят в школе, именем писателя названа улица в Москве. Позже, в 1978 году, находясь в Париже, из выпуска телевизионных новостей о лишении советского гражданства узнали Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Оба в представлении не нуждаются. Без сомнения, Навальному, Волкову и другим будет по-своему лестно оказаться в такой компании.

Так, мы незаметно вернулись в день сегодняшний. Михалков не первый, кто предлагает (будем называть вещи своими именами) выслать Навального из страны. И, положа руку на сердце, для власти это оптимальный выход из сложной ситуации и даже, можно рискнуть сказать, едва ли не единственный.

Сидеть в тюрьме или в лагере неприятно с физической точки зрения, однако очень выгодно с политической. Рейтинг растет не по дням, а по часам — фигурант превращается в лидера российской оппозиции, признанного Западом.

И, главное, для этого делать ничего не надо — достаточно просто отбывать срок. А руководство государства вынуждено выслушивать постоянные упреки западных партнеров, и вот очередные санкции не за горами.

Поэтому то, что происходит сейчас, можно назвать обработкой общественного мнения. Здесь нужен правильный фон. Что касается законодательного оформления, здесь проблем никаких не будет — у нас на этот счет существует полное согласие всех ветвей власти. Тем более что соответствующие процедуры так или иначе прописаны в законах. Что касается моральных аспектов и не совсем приятных исторических параллелей, что здесь сказать? «Россия — последний остров свободы». Не шутки. Есть, конечно, опасения. Сначала был «философский пароход», потом 1937 год. Впрочем, не будем нагнетать. Всегда нужно оставаться оптимистом и надеяться на лучшее.