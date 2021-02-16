Прокуратура определилась с наказанием

Оппозиционера Алексея Навального могут оштрафовать на 950 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. По крайней мере, такое наказание для политика запросила прокуратура. Оппозиционер вновь не признал свою вину, назвал все происходящее в суде бессмыслицей и попросил у судьи кулинарный рецепт. Прения сторон проходили в Бабушкинском суде, но потом судья неожиданно перенесла оглашение приговора. За процессом наблюдал Глеб Силко.

От третьего заседания по делу Алексея Навального по иску о клевете наблюдатели ждали очередного раунда вербальной схватки между оппозиционером, прокурором и судьей. На предыдущем перепалка между ними привлекла больше внимания, чем суть процесса: судья делала замечания Навальному, а он — ей, и даже один раз пригрозил удалить ее из зала.

Помимо этого, во время допроса свидетеля — внука ветерана — оппозиционер постоянно обвинял Колесникова в «торговле дедом». Не обошлось без таких претензий и на третьем заседании: «Я вам показываю и доказываю, что это семейство в обобщенном смысле постоянно торгует своим дедом. У человека доход — 3 тыс. руб. в месяц, у его жены — 1,9 тыс. руб., при этом он покупает себе Mercedes-Benz GL 450. У меня доход гораздо больше, но я таких автомобилей позволить себе не могу».

Прокурор Екатерина Фролова поведения Навального без внимания не оставила и попросила судью передать материалы процесса в Следственный комитет, чтобы там проверили, не оскорбляют ли высказывания оппозиционера представителя стороны обвинения и судью. Последняя, впрочем, решила рассмотрение этого вопроса отложить на потом, и заявила, что решение вынесет вместе с приговором.

Во время прений прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. Выступая, прокурор Екатерина Фролова задалась вопросом, на что рассчитывал оппозиционер, когда оскорбил ветерана: «На то, что с ним никто не будет связываться? Но мы не дадим ему так просто оскорблять уважаемых людей. Спасибо вам, Игнат Сергеевич, что напомнили нам. Мы не оставим никого в беде». Защита Навального, в свою очередь, попросила оправдать оппозиционера и прекратить уголовное дело. Адвокаты отметили, что слова Навального были лишь его суждениями, а не фактами, что подтвердила экспертиза. А ведь именно за распространение заведомо ложных фактов и должны наказывать по статье о клевете.

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Сам Навальный в прениях участвовать не планировал, но неожиданно выступил с речью. Он вспомнил так называемого «торговца дедом», заявил, что над его делом смеется любой профессиональный юрист и подытожил, что обсуждать с судьей и прокурором юридические аспекты бессмысленно. И поэтому он решил спросить у них совета по домохозяйству, рассказал корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев, который был на заседании: «Он сказал следующее: юридически, ваша честь, с вами, с гособвинением говорить не о чем, поэтому, может быть, вы мне подскажете рецептик, как мне использовать свои 3 кг соли, которые мне принесли в камеру? Что я могу с ними делать?»

Когда прения кончились, суд неожиданно перенес оглашение приговора на 20 февраля. Это очень удивило адвокатов Навального, ведь в этот же день у оппозиционера еще один процесс, сообщила его защитница Ольга Михайлова: «В 10.00 должно начаться судебное заседание в Московском городском суде по нашим апелляционным жалобам на замену условного срока на реальный. При этом на 14.00 в этот же день суд перенес последнее слово Алексея, после которого суд удалится на приговор.

Каким образом мы разорвемся на два судебных заседания, совершенно непонятно. И как Алексея будут доставлять, тоже неясно».

В Кремле, как правило, не комментируют ход судебных процессов, но на этот раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков все же выразил отношение к происходящему, кратко отметив: «Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя».