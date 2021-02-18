В Петербурге в рамках нацпроекта отремонтируют 72 км дорог

В Петербурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году ремонтные работы пройдут по 29 адресам. Общая протяженность отремонтированных участков превысит 72 км.

Как сообщили в Смольном, среди включенных в план адресов —Литейный проспект и набережная реки Мойки. Кроме того, отремонтируют проспекты Маршала Блюхера, Полюстровский, Пискаревский, Обуховской Обороны, участок проспекта Энгельса от Парнасского путепровода до КАД, Рябовское шоссе до КАД и участок Ропшинсокго шоссе.

На работы выедены средства из федерального и регионального бюджетов в размере 5 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей из федерального центра.

Подробнее о запланированных дорожных работах в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «Деньги в яму».