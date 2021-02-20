Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Мировой судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признала политика Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвинение просило суд оштрафовать Алексея Навального на 950 тыс. руб. Оглашение приговора еще не завершено.

Судья сказала, что Алексей Навальный знал, что сведения о господине Артеменко, которые он распространял «с использованием технических средств связи», носят «заведомо ложный характер». В качестве доказательств вины она указала показания самого ветерана, его внука Игоря Колесникова, сиделки Зинат Темуровой, соседки Галины Маргулис, свидетеля Алексея Лукина, врача скорой помощи и т. д.

Уголовное дело о клевете было возбуждено 15 июня 2020 года. Поводом стало высказывание Алексея Навального об участниках ролика телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. Среди участников ролика, опубликованного 2 июня, был Игнат Артеменко. Алексей Навальный в своих соцсетях назвал людей, снимавшихся в ролике, предателями и «продажными холуями».

Суд рассматривал дело в течение трех дней, первое заседание прошло 5 февраля. В ходе прений Алексей Навальный говорил, что его слова о ветеране не могут считаться клеветой, так как клевета — это заведомо ложный факт о конкретном человеке, а с самим ветераном он знаком не был. Он также обращал внимание, что в его комментарии были суждения, а не факты. Гособвинитель Екатерина Фролова заявляла, что описание Навальным участников ролика как «продажных холуев» указывало на возмездность выступления ветерана. Согласно позиции обвинения, Алексей Навальный не доказал, что участники ролика брали деньги за съемки.

Ранее сегодня, 20 февраля, в здании Бабушкинского суда прошло заседание Мосгорсуда по апелляции на замену условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН. Суд отклонил апелляцию, но постановил зачесть в срок отбывания период домашнего ареста с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Защита оппозиционера планирует подать кассационную жалобу на решение суда.

О ходе суда — в онлайн-трансляции “Ъ”.