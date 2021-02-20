За полгода до выборов в Госдуму у «Единой России» рейтинг выше других ярославских партий

В настоящее время среди ярославских отделений политических партий наиболее высокий электоральный рейтинг у «Единой России», сообщил руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» и портала «Клуб социологов» Евгений Голубев. По его словам, за единороссов в Ярославской области могут проголосовать от 32% до 35% избирателей, которые придут на избирательные участки.

Социолог отметил, что данный рейтинг может за шесть месяцев до сентябрьских выборов как увеличиться, так и снизиться. Все будет зависеть от того, как будет вестись избирательная кампания.

По данным социолога, вторая позиция сейчас в Ярославской области у КПРФ. Электоральный рейтинг партии в настоящее время составляет от 10% до 12%. Евгений Голубев отметил, что к выборам коммунисты могут нарастить рейтинг до 18% – 20% при грамотно проведенной предвыборной кампании.

Подробнее о предвыборных раскладах за полгода до выборов в Госдуму в интервью Евгения Голубева “Ъ-Ярославль” — «Колеблющиеся люди решают исход голосования».