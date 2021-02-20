«Колеблющиеся люди решают исход голосования»

Политические партии в Ярославской области уже начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые пройдут через шесть месяцев, в сентябре 2021 года. О том, какими могут быть осенние госдумовские выборы, у кого из политических игроков больше шансов на победу сейчас, и что может измениться к сентябрю, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» и портала «Клуб социологов» Евгений Голубев.

— Евгений Евгеньевич, есть сейчас социологические данные о том, у каких партий за полгода до выборов наиболее высокий рейтинг?

— Данные есть, но хочу сразу заметить, что каким бы не был сейчас рейтинг, ситуация может многократно измениться к сентябрю. На сегодняшний день электоральный рейтинг самый высокий среди партий, которые могут принять участие в выборах, у «Единой России». За нее могут проголосовать 32% – 35% из числа тех, кто примет участие в голосовании. Треть голосов на старте – это немало, другое дело – сможет ли «Единая Россия» увеличить свой потенциал. Например, в 2016 году партия на выборах в Госдуму набрала 40% голосов, хотя стартовала с тех же 30%. Если за пять лет ничего не поменялось, то в любом случае большинство голосов в парламенте будет у нее. Думаю, что, скорее всего, «Единая Россия» выиграет, и, наверное, даже неважно с каким счетом.

— А каковы шансы у других партий, участвующих в выборах?

— Остальные партии в настоящее время не в состоянии конкурировать с партией власти по разным причинам: по идеологическим, по составу кандидатов, по программам. Их федеральные проблемы отражаются и на положении отделений в регионах, в том числе и в Ярославской области. У тех же КПРФ и ЛДПР – старые лидеры. Партия «Новые люди» только появилась и пока непонятно, на что она способна. «Справедливая Россия» переживает ребрендинг, который тоже, пока неизвестно, что принесет. Но общий политический пейзаж – старый, наша политическая система анахроничная, и избиратель не видит новых участников – все время одни и те же лица.

По итогам выборов на втором месте, на мой взгляд, будет КПРФ. Электоральный рейтинг у нее сейчас 10% –12%. Думаю, что партия в состоянии прибавить до 18% – 20%, если проведет акцентированную предвыборную кампанию.

ЛДПР – партия одного лидера, никакого другого содержания у нее нет. Если будут общественные катаклизмы, то Жириновский будет на этом зарабатывать очки, как это было во время недавних митингов, когда он начал жестко критиковать Алексея Навального, поскольку фактически они работают на одной протестной электоральной «поляне». Впрочем, и Навальный в состоянии отобрать голоса у ЛДПР, если бы участвовал в выборах.

«Справедливая Россия» выступила последний раз у нас в регионе неудачно, получила где-то 6% по партийным спискам. Они в состоянии набрать больше, но их предел 10%-12%.

Новые партии могут набирать до 5%, но перспективы их туманны: ни люди, ни идеологии не определены. Политическая система хоть и выглядит обновившейся из-за новых политических объединений, но она старая, потому что лидерами являются четыре основные парламентские партии.

Есть одна важная проблема – это усталость избирателей. Люди – не дураки, они понимают, что за изменившимся фасадом фундамент не изменился. И кто-то решает для себя, что идти на выборы в Госдуму бесполезно – ничего не поменяется. Может быть, это стратегия Владимира Путина: сначала увидеть, какой состав будет в парламенте, и если в основном это опять будет «Единая Россия», то господин президент продолжит заниматься транзитом власти. Для избирателя важен президент, а не парламент, от которого почти ничего не зависит, по мнению людей. Самой большой сложностью будет убедить людей идти голосовать. Потому что где низкая явка, там – простор для манипуляций.

— Если в этом году будет вновь дистанционное электронное голосование, то как это может повлиять на результат выборов?

— Дистанционное голосование, скорее всего, разрешат. Сейчас Центризбирком заявляет о шести регионах, где оно точно будет, а подтвержден из них только один – Москва. На явку, как показало прошлое голосование, не сильно влияет, кому надо было – те проголосовали. В сентябре 2020 года на избирательных участках почти никого не было. Но опять же, кто реально захочет проголосовать, тот найдет возможность. Сложнее будет преодолеть общественную апатию. Я не думаю, что власть в состоянии ее вообще растопить, а самое главное – что ей это и не надо. Власть вполне может устраивать низкая явка. На низкой явке «Единая Россия» получает больше процентов голосов.

— А если выборы снова, как это было в прошлом году, растянутся на три дня, как это повлияет на результат голосования?

— На мой взгляд, на результат уже ничего не повлияет, ни три дня, ни пять, ни семь. Как показала практика трехдневного голосования в сентябре 2020 года, в итоге явка составила всего около 22%. А если бы это было одним днем, явка была бы 12%. Интереса к политике у людей нет, есть усталость и ощущение безысходности: как бы не менялись политические декорации, в жизни реальной ничего не меняется в лучшую сторону. Людям органы власти становятся интересны и нужны, когда происходит серьезный форс-мажор на их бытовом уровне: дороги не чищены, в город не въехать. Никаких 50%-60% по явке не будет, как было тогда, когда создавалась хотя бы видимость политической конкуренции, на сколько бы дней ни растягивалось голосование.

— Как вы думаете, что может привлечь избирателей на выборы? Какою с точки зрения социолога должна быть предвыборная кампания кандидатов в Госдуму на осенних выборах?

— На мой взгляд, кандидаты должны предложить позитивную программу реальных действий, с привязкой к конкретному месту, чтобы люди это увидели воочию, а не посмотрели в телевизоре. Чтобы можно было выйти на улицу, а там дорога хорошая, ям нет, город почищен от снега – вот что людей интересует. А если ничего не меняется в этом смысле, то чего идти за парламент голосовать. Например, состояние междворовых проездов просто ужасное, про эту проблему знают все, но никто ничего не делает, и, похоже, не собирается.

Избирательная кампания - это хороший шанс превратить позитивные намерения в реальные дела. Например, по программе «Решаем вместе» в 2021 году запланировано в Ярославле отремонтировать всего 21 двор, а в городе 1200 дворов. Действует программа уже четыре года. По 20 дворов в год - это очень мало. Исходя из этих темпов ни я, ни даже мои дети не увидят прекрасного будущего со всеми отремонтированными ярославскими дворами.

— В прошлом году на довыборах в Госдуму по 194-му округу была довольно жесткая борьба между известным хоккеистом Андреем Коваленко, выдвинутым «Единой Россией», и бывшим губернатором Ярославской области Анатолием Лисицыным, которого выдвинула «Справедливая Россия». В итоге с небольшим перевесом победил Андрей Коваленко. Если на осенних выборах они снова столкнутся, у кого, на ваш взгляд, будет больше шансов на победу?

— Сейчас пока непонятно. Многие ожидали, что на довыборах победит Анатолий Лисицын, а победил Андрей Коваленко. На мой взгляд, кандидаты не вели особую борьбу во время предвыборной кампании, уж Лисицын точно. Коваленко по дворам ездил, с людьми общался, собирал негатив, внимание на себе акцентировал, скорей всего, поэтому и победил, а Лисицын вальяжно ходил, опираясь на свои прежние заслуги. Но, я думаю, и единороссы и справороссы сделали выводы из предыдущей кампании, и конкуренция в округе, если снова сойдутся эти два кандидата, будет намного выше, как и явка.

— Кто еще может вмешаться в борьбу двух лидеров в этом округе?

— Конкуренты будут теперь посильнее. Насколько мне известно, по 194-му избирательному округу планируется выдвижение от ЛДПР или самовыдвиженцем Сергея Балабаева, у него во Фрунзенском районе сильные позиции, Александр Воробьев от коммунистов может пойти. Сильные конкуренты - это минус Лисицыну и плюс Коваленко. Сам факт поражения Анатолия Ивановича в сентябре прошлого года подорвал его политические позиции, поскольку многие были уверены в его победе. Теперь избиратели будут думать, что Лисицын может проиграть второй раз. Пока же, на мой взгляд, шансы равны и у Андрея Коваленко, и у Анатолия Лисицына.

— Уже известны какие-то сильные кандидаты, которые пойдут на выборы по одномандатным округам и по партийным спискам?

— Думаю, что точно пойдет по ярославскому одномандатному избирательному округу №194 Андрей Коваленко, по ярославскому одномандатному избирательному округу №195 определенности нет, пока называется три фамилии: Антон Капралов, Ольга Хитрова, Лариса Ушакова. На мой взгляд, сильнее позиции у Ольги Хитровой - это и относительно новый политический игрок на высоком госдумовском уровне и за ней стоит сильная организация - «Союз женщин России» в Ярославской области. Думаю, пойдет по своему округу бессменный депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, у которого по-прежнему сильные позиции.

Проблема выбора в том, что всегда есть люди, которые колеблются (их до 25%-30%). Они пока не знают, за кого будут голосовать. Но они же, колеблющиеся люди и решают исход голосования, исход выборов. Именно голосование этих избирателей будет показателем эффективности избирательной кампании. Борьба на избирательной кампании как раз идет за эти 30% неопределившихся.

Если говорить о партийных списках, то от партии власти в них точно будет действующий депутат Госдумы Илья Осипов. А Валентина Терешкова, я почти уверен, будет номером один в партийном списке, и это будет очень правильное решение. Как бы к ней ни относились в связи с поправками в Конституцию, все-таки это женщина-легенда.

— Валентине Терешковой в 2021 году исполнится 84 года, это не помешает ее политической деятельности?

— Если Валентина Владимировна сама захочет, то она пойдет. И более сильного кандидата от «Единой России» на сегодняшний день нет. Можно относиться к Терешковой по-разному, но свой вклад в историю мира она внесла. Это человек-легенда. Значительная часть людей старшего поколения ее так воспринимают. И никакие высказывания о поправках в Конституцию, которые Терешкова произносила с трибуны Госдумы, не будут играть роль с точки зрения электоральных рейтингов. Те, кто любил Валентину Владимировну, они и будут любить ее, а это немалое количество ярославцев, которые ценят ее и за то, что она сделала для региона.

Например, Валентина Терешкова лично попросила Владимира Путина не строить ЦБК на Рыбинском водохранилище, потому что это грозило экологической катастрофой, и не только Ярославской области, но и всем регионам ниже по Волге. Я думаю, что президент не просто так отказал миллиардеру Алексею Мордашову в строительстве ЦБК в Череповецком районе Вологодской области по сути на берегу Рыбинского водохранилища. Валентина Владимировна неофициально, без шума сумела решить важнейшую проблему. А Конституцию и без нее бы поправили, это все прекрасно понимают. А ЦБК на Волге не будет. Это важно для нас здесь и сейчас.

— Вы уже упомянули о ребрендинге «Справедливой России». Объединившись с партиями «За правду» и «Патриоты России» она усилила свои позиции на политической арене?

— Количество людей, знающих об этом событии, минимальное - 20%. То есть, 80% даже не знают, что кто-то с кем-то объединился. Партии «За правду» и «Патриоты России» по социологическим данным собирают пока по 3%-5% голосов. «Справедливая Россия» получала 6%. Ошибочная логика в том, что при объедении этих трех партий можно сложить их результаты и получить 14%. На практике так не происходит. У малых партий Захара Прилепина и Геннадия Семигина нет ярко выраженного массового электората. При объединении произойдет какой-то рост, но не до 14%. Если и наберут 12%, проведя удачную избирательную кампанию, то это будет большой успех.

Если «Справедливая Россия» все-таки претендует на звание оппозиционной, то пусть начнет жестко критиковать власть и предлагать позитивные программы взамен. Здоровые демократические выборы - это конкуренция идей. У нас все за все хорошее и все против плохого, а где идеи? В этом и есть самая большая проблема политической системы - нет реальной политической конкуренции. Все против всех, но, если появляется Владимир Владимирович с каким-то предложением, все официальные политсилы сразу отказываются от своих позиций, поддерживая сделанное предложение. Можно сказать, что у нас по форме - демократия, а по сути - монархия, и все, что происходит между этим, вообще неважно.

— Художественный руководитель театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис является заместителем председателя партии «За правду» Захара Прилепина, с которым он находится в дружеских отношениях. Как вы думаете, пойдет он на выборы от партии?

—Принципиально положение партии из-за этого измениться не может. Если Сергей Пускепалис все-таки будет вливаться в избирательную кампанию, то не стоит забывать, что он - интеллигент, а массовый избиратель - бабушки. Он может притянуть людей из интеллигенции в случае, если лично будет участвовать в избирательной кампании, а не просто обозначать свое участие. Процесс не лишен смысла, может 1%-1,5% наберется благодаря ему. Маловероятно, что у Сергея Пускепалиса будет время заниматься политикой, у востребованных актеров график расписан на годы вперед.

— Какие вы видите тренды в политической жизни в области, в регионе, в стране, которые могут повлиять на выбор избирателей и их позицию?

— Сложно было не заметить митинги за Навального. Волна вроде прошла, но, например, Невский в Санкт-Петербурге был весь перекрыт полицией в выходные дни две недели подряд, когда митингов уже не было. Боязнь властей народных протестов настолько велика, что даже когда их нет, улицы перекрываются, это сложно не заметить. Сами власти понимают, что ничего не кончилось. Люди опять могут начать выходить и разгуливать мимо полиции. Прямое столкновение с полицией ни к чему хорошему не приведет, потому что власть дала установку Росгвардии ужесточать меры.

Мне кажется, подобные протесты - это паллиативный метод. Идти надо не гулять, а на выборы, и выражать свой протест на избирательном участке. Если вы против «Единой России», то голосуйте против. Если у единороссов будет мало голосов, то это будет скандал, который партия не может пропустить мимо. У нас есть формальный повод превратиться в реальную демократию - идите на выборы и голосуйте. А не лежите на диване, поругивая власть.

Уличные протесты - это не всегда повод для власти задуматься, а вот большинство голосов за оппозиционную партию может привести к серьезным изменениям. Самая ущербная история - это гражданская апатия.

Алла Чижова