Для Магаса и пожизненного мало

В Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела одного из самых известных боевиков — Али Тазиева (Магас). Ему вменяется в вину целый ряд особо тяжких преступлений, среди которых посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм и организация преступного сообщества. Напомним, Магас уже был осужден за аналогичные преступления на пожизненное заключение.

Как сообщило ГСУ СКР по СКФО, в окончательной редакции следствие предъявило уроженцу Ингушетии Али Тазиеву (Магас) обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и изготовлении взрывных устройств (ст. 223 УК РФ), а также в умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Обвинения относятся к периоду 2009–2010 годов. Слушания дела пройдут в Южном военном окружном суде. Этим же судом в 2013 году Али Тазиев уже был признан виновным в аналогичных преступлениях и по решению суда отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин».

По версии следствия, в октябре 2007 года Али Тазиев совместно с другим известным лидером боевиков Доку Умаровым «создал преступное сообщество, которым руководил вплоть до июня 2010 года».

На территории Ингушетии Тазиев создал несколько бандитских групп «для нападения на граждан и организации».

По данным следствия, члены этих групп во главе с Тазиевым с сентября 2009 года по март 2010 года неоднократно покушались на жизнь сотрудников ингушской полиции, военнослужащих Минобороны России, а также совершали нападения на мирных жителей, в частности жителей ингушского селения Барсуки, и устраивали расправы над ними.

Прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО Елена Усачева пояснила “Ъ”, что, согласно материалам дела, обвиняемый в 2009–2010 годах организовал три вооруженных нападения на посты ДПС Назрановского района Ингушетии, «в результате чего девять сотрудников полиции и одиннадцать военнослужащих получили ранения, а четыре человека, включая двух гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления, убиты». В декабре 2009 года участники банды под руководством Али Тазиева на автодороге М29 «Кавказ» «совершили подрыв бронетранспортера войсковой части 3918 внутренних войск МВД, в результате которого четверо военнослужащих, находящихся в БТР, получили ранения».

Как уточнили в СКР, в настоящий момент по уголовным делам Магаса объявлены в федеральный и международный розыск восемь боевиков.

Дела в отношении еще двенадцати прекращены «в связи с их смертью». Всего же за период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества, которым руководил Тазиев.

Сам он по приговору Северо-Кавказского военного окружного суда уже отбывает пожизненный срок. В октябре 2013 года суд признал его виновным в нападении на Назрань в июне 2004 года, когда были убиты 98 человек, большинство из которых являлись сотрудниками правоохранительных органов, а 113 получили ранения, а также в подрыве рейсового автобуса в Невинномысске в 2007 году. В результате взрыва бомбы, упакованной в пакет из-под сока, в салоне «Икаруса» погибли трое пассажиров, а еще 17 были ранены. Суд посчитал также доказанным факт организации Тазиевым покушения на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году и взрыва в ОВД по городу Назрань и Назранскому району Ингушетии в том же году.

Всего же, по данным следствия, в результате организованных Магасом терактов погибли 26 человек и еще 308 получили ранения разной тяжести.

В июле 2015 года СКОВС, несмотря на заявления подсудимого о том, что на него в ходе следствия оказывалось давление, второй раз приговорил Али Тазиева к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима.

Как сообщили в СКР, в настоящий момент расследование по уголовному делу преступного сообщества, созданного Магасом, еще не закончено: «принимаются активные меры для установления других участников преступной организации, совершивших нападение», «проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества».

Александра Ларинцева, Пятигорск