Количество загрузок соцсети Clubhouse в мире превысило 8 млн

Количество загрузок социальной сети Clubhouse в мире превысило 8 млн, следует из данных аналитической компании App Annie. Среди причин взрывного роста компания назвала выступления в аудиосоцсети лидеров мнений, в том числе основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

По данным аналитиков, за первые две недели февраля количество загрузок Clubhouse выросло с 3,5 млн до 8,1 млн, несмотря на то, что в соцсеть можно попасть только по приглашению. На фоне популярности приложения Facebook приступила к разработке аудиочата, который будет конкурировать с Clubhouse. Еще одним конкурентом соцсети может стать Twitter.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в 2020 году, а особую популярность в России получила в феврале 2021 года. Чтобы воспользоваться соцсетью, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

Рост популярности соцсети привел и к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле», а в магазине операционной системы Android появились подделки приложения Clubhouse. В результате «Авито» запретил продажу приглашений через свою платформу.

Подробности — в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».