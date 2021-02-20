Экстренное предупреждение по лавиноопасности на Кубани сохранится до 23 февраля

МЧС продлило экстренное предупреждение по лавиноопасности в Краснодарском крае до 23 февраля. Сход лавин возможен на высоте 1 тыс. м над уровнем моря на всей территории региона, кроме Сочи, сообщает пресс-служба ведомства.

В период действия экстренного предупреждения МЧС рекомендует тем, кто находится в горах, избегать крутых склонов без кустарника и деревьев. В целом выходить в горы не рекомендуется.

Как писал “Ъ-Кубань”, экстренное предупреждение по лавиноопасности действует в Краснодарском крае с 5 февраля. В Сочи лавиноопасная обстановка сохранится до вечера 20 февраля.

Виктория Колганова