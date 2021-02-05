МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Краснодарского края и Адыгеи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона, а также республики Адыгеи

Согласно сообщению ведомства, угроза схода лавин возможна с 18:00 5 февраля до 18:00 7 февраля: в горах Краснодарского края и Республики Адыгея – выше 1500 м, в горах Сочи – выше 1000 м.

МЧС не исключает возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающейся на Кубань непогоды. Так, 5-7 февраля 2021 года местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидаются очень сильные осадки. 5 февраля прогнозируются ливни, в следующие два дня - сильный дождь с мокрым снегом и сильный снег.

Алексей Белянин