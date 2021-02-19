В Сочи сохраняется лавиноопасная обстановка

В курортном городе с 18.00 19 февраля до 18.00 следующих суток в горах выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. В предгорьях на высоте 200 м и на автомобильной дороге А-147 Адлер-Красная Поляна прогнозируется слабая лавинная опасность, сообщается на сайте мэрии Сочи.

Отмечается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. МЧС рекомендует жителям отказаться от выезда в горы и не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и проч.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 17 февраля были зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин в горной части Сочи, три из них сошли на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет.

Андрей Ульченко