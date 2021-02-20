Бывшему спикеру ставропольской краевой думы грозит третье уголовное дело

В Ставрополе по ходатайству следствия арестован до 15 марта бывший спикер краевой думы, а впоследствии полномочный представитель губернатора в восточных районах Ставрополья Андрей Уткин. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя. По информации ведомства, господину Уткину вменяют организацию убийства двух и более лиц, «сопряженного с похищением человека, совершенного с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму» (ч. 3 ст. 33 УК РФ и п. а, в, д, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ). По неофициальной информации, речь может идти о преступлениях, совершенных еще в начале 2000 года.

В краевом следственном управлении арест Андрея Уткина не комментируют: обвинение бывшему чиновнику пока официально не предъявлено.

Это уже третье уголовное дело, по которому бывший спикер ставропольской думы привлекается следствием. Первое было возбуждено в бытность господина Уткина председателем крайдумы, которую он возглавлял в 2007–2008 годах, но относилось к периоду, когда он находился в должности вице-мэра Ставрополя. В мае 2008 года его признали виновным в превышении полномочий и махинациях с муниципальным жильем и приговорили к условному сроку.

В 2014 году губернатор Ставропольского края пригласил Андрея Уткина в правительство края и назначил полпредом по восточным районам. После скандала с прокуратурой, которая уличила чиновника в предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах, господин Уткин уволился из правительства по собственному желанию. А уже в 2017 году в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По данным следствия, Уткин «вступил в состав организованной преступной группы, целью которой был обман граждан, привлекаемых к уголовной ответственности, путем оказания им мнимого содействия в прекращении уголовного преследования за вознаграждение». В результате в ноябре 2019 года суд признал Андрея Уткина виновным и назначил чиновнику в виде наказания реальный срок: четыре кода в колонии общего режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск