Экс-полпреда губернатора Ставропольского края осудили за мошенничество

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным в покушении на мошенничество в составе организованной группы (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего полномочного представителя губернатора Ставропольского края по восточным районам Андрея Уткина. Он получил четыре года колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб., сообщает прокуратура Ставропольского края.

Согласно материалам уголовного дела, в июне 2017 года господин Уткин «вступил в состав организованной преступной группы, целью которой был обман граждан, привлекаемых к уголовной ответственности, путем оказания им мнимого содействия в прекращении уголовного преследования за вознаграждение». По данным следствия, экс-полпред узнал, что в отношении ставропольского предпринимателя возбуждены уголовные дела, после чего «для решения вопроса о незаконном прекращении уголовного дела» познакомил потерпевшего «со своим знакомым, выдававшим себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов».

За положительное решение вопроса и закрытие уголовного дела предпринимателю предложили заплатить 5,5 млн руб., которые должны были быть переданы в качестве взятки в следственные органы. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку сообщники господина Уткина и он сам «были задержаны при получении части оговоренной суммы».

Защитник господина Уткина заявил, что суд необоснованно принял во внимание показания других участников преступной группы, которые заключили сделку со следствием и получили условные сроки, несмотря на то что их виновность была доказана. По его словам, вся вина экс-полпреда в том, что он оказался знаком с одним из участников группы, но сам лично никакого участия в мошеннических действиях не принимал. Адвокат заявил, что защита обязательно обжалует этот приговор.

Александра Ларинцева, Пятигорск