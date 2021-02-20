Осака второй раз в карьере выиграла Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Дженнифер Брэди в финальном матче Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Gризовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне, составляет $61 млн.

23-летняя Наоми Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру она завоевала шесть титулов под эгидой организации. Японка является победительницей Australian Open 2019 года и US Open в 2018 и 2020 годах.

Дженнифер Брэди занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в финал Australian Open — лучший результат американки на турнирах серии Большого шлема. Ранее она выходила в полуфинал US Open (2020).

Теннисистки Дженнифер Брэди и Наоми Осака Фото: Kelly Defina, Reuters

В финале Australian Open среди мужчин сыграет россиянин Даниил Медведев. Он станет соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Для Медведева, который оказался третьим российским финалистом Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, это будет второй финал на турнирах Большого шлема. В случае победы он станет второй ракеткой мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Подробности — в материале “Ъ” «Даниил Медведев зашел на второй финал».