«Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал»

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор в отношении бывшего главы республики Александра Соловьева, признанного виновным в получении взяток на 139 млн руб. Апелляционную жалобу экс-губернатора оставили без удовлетворения. В последнем слове он попросил прощения у семьи и вновь заявил о своей невиновности. Защита намерена обжаловать решение в кассационной инстанции.

Судебная коллегия Верховного суда Удмуртии 3 февраля огласила решение по апелляционной жалобе бывшего главы республики Александра Соловьева. В октябре 2020 года Завьяловским районным судом республики он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Не согласившись с этим решением, бывший глава региона подал апелляцию, которая рассматривалась 2 и 3 февраля в Верховном суде республики.

Согласно приговору Завьяловского районного суда, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в 2014–2016 годах получил от представителей ООО РИК, строившего мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также доли участия в ООО «Удмуртстальмост» стоимостью 2,7 млн руб. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Осужденный принимал участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО №1. Его адвокат Галина Сбоева в своем выступлении отметила, что приговор суда первой инстанции не учел многих аспектов, о которых сторона защиты говорила во время судебного следствия. В частности, процессуальные нарушения в досудебном периоде, которые, по ее словам, привели к тому, что ее подзащитный оговорил себя на первых допросах, признав вину.

«Остался неразрешенным вопрос, который я задавала всем участникам процесса: почему не были обнаружены огромные суммы денег, которые фигурируют в материалах дела. Почему ни копейки денег не было обнаружено, кроме тех 5 млн руб.?» — отметила госпожа Сбоева.

Она пояснила, что в приговоре фигурирует передача больших сумм денег, однако у Соловьева дома нашли только 5 млн руб.

По ее мнению, недостаточно внимания было уделено личности бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии и тезке осужденного Александра Соловьева. Тот, по версии следствия и суда, выступал в качестве посредника при передаче денег от представителей РИК тогдашнему главе Удмуртии. На суде он выступал в качестве свидетеля обвинения. Госпожа Сбоева отметила, что доказательств получения осужденным этих денег нет, при этом в тот же период экс-замминистра смог решить свои финансовые проблемы, расплатившись по крупному долгу, оставшемуся после банкротства банка, которым он когда-то руководил.

Осужденный в своей речи отметил, что финансирование строительства мостов осуществлялось после каждого этапа приемки работ и контролировалось Федеральным казначейством. Он не мог влиять на своевременность выплат компании за произведенные работы, а когда генподрядчик просил аванс, он отказал. Александр Соловьев напомнил, что в 2015 году на встрече с президентом Владимиром Путиным приглашал его на открытие мостов, для него лично это был ответственный проект, стоимостью 14 млрд руб. «Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал. Совесть у меня чиста в отношении объекта концессионного соглашения. У меня была только одна мысль — ввести объект вовремя, чтобы президент посмотрел, похвалил. Действительно объект красивый получился. Этот объект ждали все граждане республики»,— сказал на судебном заседании экс-глава региона.

Он опроверг свое участие в ООО «Удмуртстальмост», учредителем которого стали представители РИК. Светлана Григорьева, получившая долю в этой компании стоимостью 2,7 млн руб., является дочерью бывшего замминистра транспорта. По словам осужденного, она никогда не являлась его доверенным лицом. «Изначально все показания свидетелей подтверждали мою невиновность, но со временем эти показания изменили под воздействием органов предварительного следствия»,— сказал осужденный.

Представитель гособвинения Дмитрий Походин заявил, что приговор является законным и обоснованным, поводов для его отмены или изменений нет. «Вина Александра Васильевича Соловьева доказана не только данными им показаниями на предварительном следствии, от которых он впоследствии отказался, но и показаниями свидетелей, в том числе Забарский, взяткодатель, полностью и абсолютно категорично изобличает преступную деятельность осужденного, таким же образом посредник со стороны взяткодателя, свидетель Полевиков, посредник со стороны взяткополучателя Соловьев Александр Михайлович. Эти показания составляют фундамент обвинения»,— отметил прокурор. Вина, по его словам, доказана и другими свидетелями, следственными действиями и проведенными экспертизами, добавил Дмитрий Походин.

После выступления всех участников процесса и прений последнее слово предоставили осужденному, он его решил адресовать его семье. «Обращаясь к суду, я пытался обосновать свою точку зрения и доказать свою невиновность. Также хотелось бы попросить прощения у своей семьи, которую я люблю и во многом благодарен ей. Считаю себя виноватым только перед ней, но не в том, что я брал взятки: я их не брал. Прошу прощения за то, что уже четыре года вы постоянно находитесь под пристальным вниманием правоохранительных органов — обыски, объяснения. Это все сложно пережить, но хочется сказать, что это еще не конец надуманной истории в отношении меня»,— сказал Александр Соловьев.

После этого судебная коллегия удалилась в совещательную комнату и огласила решение через полчаса: «Приговор Завьяловского районного суда Удмуртской Республики в отношении Соловьева Александра Васильевича оставить без изменения, апелляционную жалобу и дополнения без удовлетворения»,— зачитал председательствующий Олег Крыласов.

Без удовлетворения суд оставил также жалобы заинтересованных сторон.

Представитель асфальтобетонного завода «Пойма» просил снять арест с имущества предприятия. Согласно приговору, собственник компании приобрел имущество за 39,5 млн руб., на деньги, переданные его собственнику Александром Соловьевым. Адвокат супруги и дочери осужденного требовал снять арест с их имущества, так как оно было приобретено без участия осужденного. Ранее Генпрокуратура России направила иск в суд с требованием обратить в доход государства имущество Александра Соловьева, членов его семьи и подконтрольных им фирм, в том числе АБЗ «Пойма». Его оценили более чем в 200 млн руб.

Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции. Адвокат Галина Сбоева назвала его незаконным. «Будем, конечно, обжаловать. Это безобразие»,— заявила защитник Александра Соловьева.

Михаил Красильников, Ижевск