Лубянская площадь примеряет монументы

Почти половина слушателей “Ъ FM” не хочет, чтобы на Лубянской площади появился какой-либо памятник. Из данных опроса в Telegram-канале следует, что 48% считают, что на Лубянке и так красиво. Но если уж выбирать, то 35% хотели бы видеть там фонтан. Однако меньше чем через неделю делать выбор придется из двух вариантов — либо вернуть на Лубянку памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, либо установить монумент князю Александру Невскому. Как сообщили в Общественной палате, голосование начнется 25 февраля онлайн, в том числе в приложении «Активный гражданин». “Ъ FM” обсудил этот проект с общественными деятелями. Подробности — у Владислава Викторова.

Два дня прошло после слушаний в Общественной палате, на которых эксперты заявляли, что Лубянка не может обойтись без «архитектурной доминанты». И вот москвичи уже с 25 февраля начнут определять ее облик. И хотя на том заседании помимо Дзержинского и Александра Невского звучали имена Юрия Андропова и Ивана III, выбирать придется из двух. И, например, журналисту Владимиру Познеру не нравится само обоснование необходимости этого голосования:

«Я не очень понимаю, что там делать Невскому — он все-таки к Москве не имел никакого отношения. Аргументы, что эта площадь нуждается в памятнике, мне кажутся странными. Вся эта история представляется мне, с одной стороны, довольно отвратительной, а, с другой стороны, абсолютно пустой. Мое мнение: ничего ставить не надо, и возвращать туда Дзержинского, которого лично я считаю палачом, категорически нельзя. Тем более когда там стоит Соловецкий камень — это вообще кощунство».

Эта дискуссия не началась бы без некоторых писателей и блогеров, которые потребовали от мэрии вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. Они настаивали, что монумент успел стать «частью исторического и культурного ландшафта» Москвы. Потом к этому подключилась и организация «Офицеры России», которые дошли до генпрокурора. Среди подписавших письмо был и публицист, блогер Дмитрий Пучков, известный также как Гоблин. Он никого кроме Дзержинского видеть на Лубянке не хочет: «Он там стоял изначально, никого не замещал. Александр Невский не имеет никакого отношения ни к организации ЧК, ни к КГБ. Когда в совершенно спокойное время памятник великому государственному деятелю стадо павианов сдернуло и куда-то убрало незаконно, то законное возвращение у нас немедленно вызывает вопросы, мол, а давайте поставим Александра Невского. А давайте поставим Чебурашку? Он национальный герой».

Впрочем, Феликс Дзержинский на самом деле не всегда стоял на Лубянке. Памятник ему появился только в 1958 году, а до этого там был фонтан. Но его вернуть не предлагают, видимо, потому что специалисты говорили, что технически сделать это непросто. Хотя 35% слушателей “Ъ FM” голосуют именно за фонтан. А вот за памятник Александру Невскому только 5%. И, как считает журналист Антон Красовский, князю на Лубянке точно не место: «Я вообще не понимаю, откуда взялся Александр Невский. Это такая позиция современных лоялистов. Им кажется, что в мире, где Егор Гайдар совершает приватизацию, Дзержинский — главная ненавидимая фигура. Народу абсолютно наплевать, те, кому не наплевать, в абсолютном большинстве поддерживают Дзержинского. Я тоже поддерживаю Дзержинского, просто потому, что этот памятник красивый.

А они понимают, что что-то вернут на эту площадь, и готовы абсолютно что угодно туда поставить, лишь бы не Дзержинского».

Одна из главных претензий, которую высказывают к грядущему голосованию, в том, что оно не предполагает ответа «оставить все как есть». И, по мнению политика Дмитрия Гудкова, большинство москвичей выбрало бы именно такой вариант: «Никакого нет выбора, это все равно, что голосовать за Миронова или Зюганова. Должна быть графа “против всех”. Почему памятник? Кто-то фонтан, например, предлагал. Вот я вас уверяю, что если бы было голосование между памятником Дзержинскому, Невскому, неважно кому, и вариант оставить все как есть, то последний выиграл бы».

В любом случае итоги этого голосования, которое завершится только 5 марта, не будут окончательными. Как пишет “Ъ”, по правилам установка памятников в столице должна согласовываться комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме. И процесс утверждения может занять некоторое время. А политологи, с которыми общался “Ъ FM”, не исключают, что до реальной установки памятника на Лубянской площади дело так и не дойдет.

Александр Рассохин