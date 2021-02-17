Памятник подводят под референдум

Городской референдум о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку может состояться уже в марте. Как пишет “Ъ”, он пройдет в электронном формате. Дискуссия по этому поводу разгорелась с новой силой накануне. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил с помощью голосования решить, какой памятник установить на площади возле здания ФСБ и центрального «Детского мира». Конкурентами Дзержинского могут стать Иван III, Юрий Андропов или Александр Невский. Споры вокруг этого монумента возникают не в первый раз. И эксперты, с которыми пообщался “Ъ FM”, говорят, что это не случайность. Подробности — у Владислава Викторова.

Тема возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку в информационном пространстве в очередной раз возникла в декабре. Тогда члены организации «Офицеры России» попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность переноса монумента в 1991 году и вернуть его на место. Позже этого потребовали от мэрии еще и некоторые писатели и блогеры, среди которых Захар Прилепин и Александр Проханов. Вопрос обсуждался во вторник на слушаниях в Общественной палате. Да так активно, пишет “Ъ”, что спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести его на референдум.

И в ближайшие дни эта тема будет раскручиваться, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Естественно, это умысел. Власти сейчас необходимо, чтобы ушла протестная повестка. Вроде бы на улицах она побеждена, а вот в интернете, там, где сконцентрирована недовольная властью публика, по-прежнему обсуждается протест. Лучше, чтобы тема была властью контролируема, а в каком дискурсе она обсуждается — за памятник или против — дело десятое».

А дискуссия и правда развернулась серьезная. Большинство ее участников накануне сошлось на том, что Лубянская площадь прямо-таки располагает к тому, чтобы поставить там памятник. Но вот кому? Мнения разошлись. «Офицеры России» настаивали на Дзержинском как на символе «государственности и справедливости». Другие говорили о монументе жертвам репрессий, либо о часовне, либо о фонтане, который стоял на площади до Дзержинского. Звучали имена Ивана III и Александра Невского. И раз уж к единому мнению общественность не может прийти уже не один десяток лет, то референдум кажется логичной идеей. Но политолог Аббас Галлямов уверен, что никакого голосования не будет:

«Кремль не будет рисковать, практически нет шансов его выиграть. Я не думаю, что это его инициатива, то есть это, скорее всего, придумала властная тусовка, которая пытается продемонстрировать свою лояльность. Под влиянием эмоций, назло этим либералам — только под таким влиянием можно на этот шаг пойти. Москва всегда была оппозиционным городом, и сейчас на это мероприятие протестный электорат явится в стопроцентном составе».

Сходили на «нет» и все предыдущие разговоры о возвращении памятника Дзержинскому. Одним из первых провести референдум предлагал бывший мэр Юрий Лужков в 2002 году, но из-за протестов общественников обсуждение свернули. Коммунисты неоднократно собирали подписи за памятник, но каждый раз дальше кабинета Геннадия Зюганова они не уходили. Во вторник спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что на Лубянке должна появиться фигура, которая устроит всех. Да хотя бы и Юрий Андропов — бывший глава КГБ и генсек ЦК КПСС.

Некий нейтральный символ может и нужен, отмечает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Хотя сам факт этой дискуссии просто абсурден. « В квазимонархическом обществе, конечно, самые большие шансы у Ивана III. Что касается фонтана, то это было бы самое лучшее решение, и тут бы все и примирились. Все это какая-то шизофрения. России надо жить будущим, а мы по-прежнему в прошлом ищем ответы на вопросы настоящего и будущего»,— резюмирует Калачев.

Пока же Лубянскую площадь украшает другой своеобразный символ времени — плитка и небольшие вставки газона. Зато перед каждым Новым годом там появляется огромная праздничная елка, возле которой постоянно фотографируются москвичи и туристы. И все собеседники “Ъ FM” уверены, что так все и останется.