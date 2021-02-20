Минсельхоз перечислил регионам все запланированные 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Минсельхоз России перечислил в регионы все предусмотренные средства в рамках соглашений по поводу предоставления субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям, сообщает пресс-служба министерства. На это было выделено 4,7 млрд руб. Ранее “Ъ” сообщал, что меры сдерживания цен на хлеб, предложенные Минсельхозом, оказались востребованными не во всех регионах.

Правительство России в конце декабря решило выделить компенсацию производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы покрыть часть затрат на закупку зерна и реализацию продукции. «В общей сложности для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 млрд руб. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд руб. Средства перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных получателей начнется в марте»,— говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство добавило, что из-за отсутствия необходимой нормативной базы в регионах не получилось заключить соглашения по поддержке мукомольных предприятий с Тверской областью (13,7 млн руб.), хлебопекарных — с Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами на 694 тыс. и 16,7 млн руб. соответственно. Эти средства будут возвращены в резервный фонд.

Как ранее сообщал “Ъ”, в отрасли считают, что субсидия не покрывает возросшие из-за роста стоимости на зерно издержки на производство, но обязывает предприятия сдерживать цены на продукцию. По словам экспертов, эффективнее было бы оказать прямую поддержку малоимущим слоям населения.

Подробности — в материале “Ъ” «Хлебопекам недосыпали господдержки».