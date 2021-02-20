Хлебопекам недосыпали господдержки

Меры сдерживания цен на хлеб, предложенные Минсельхозом, оказались востребованными не во всех регионах. Субсидия на компенсацию затрат на муку и хлеб не покрывает возросшие из-за роста стоимости на зерно издержки на производство, но обязывает предприятия сдерживать цены на продукцию. Эффективнее было бы оказать прямую поддержку малоимущим слоям населения, считают эксперты.

Часть регионов не заключили соглашения с Минсельхозом на предоставление субсидии для компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции, о чем стало известно на прошедшем 18 февраля совещании у заместителя главы министерства Джамбулата Хатуова. Об этом “Ъ” сообщили два участника встречи. Эту информацию подтвердили в Российской гильдии пекарей и хлебопеков (РОСПиК). По данным ассоциации, соглашение заключили всего 54 субъекта РФ из 85 регионов. Соглашение, в частности, не заключили Ленинградская, Тверская области, Республика Коми. Москва изначально отказалась от получения субсидии, добавил источник “Ъ”. В РОСПиК подтвердили, что столица отсутствует в перечне регионов, среди которых правительство предполагало распределить субсидию.

В администрации Ленинградской области сообщили, что не заключили соглашения, так как в регионе нет мукомольных предприятий. Такая же ситуация в Якутии.

Предоставляемая Минсельхозом поддержка предполагает компенсацию в размере 2 руб. за 1 кг продукции при условии поставки муки хлебопекарным предприятиям. Производителям хлеба, в свою очередь, компенсируется 2 тыс. руб. за тонну реализованной продукции сроком хранения до пяти суток. Это должно стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Предоставить поддержку мукомолам и хлебопекам было решено в декабре 2020 года, после того как на рост цен на хлеб обратил внимание Владимир Путин. По данным Российского союза пекарей (РСП), по сравнению с прошлым годом цены на хлеб выросли на 10–15%. Причина — в рекордно высокой стоимости пшеницы на внутреннем рынке в первой половине сезона 2020/21 года. В итоге с января по октябрь пшеничная мука высшего сорта подорожала на 19%, первого сорта — на 21%, второго — на 18%, указывали ранее в РСП. Сейчас мука высшей категории стоит 26 тыс. руб. за тонну, тогда как ранее — 18,5 тыс. руб., добавляет президент РСП Алексей Лялин.

В пресс-службе Минсельхоза заявили “Ъ”, что заключили соглашения с регионами—получателями субсидии, не уточнив количество этих регионов. Там заверили, что средства перечислены, доведение их до конечных получателей начнется в марте. Заключение соглашения подтвердили, в частности, власти Амурской, Пермской, Иркутской, Ростовской областей, Удмуртии, Дагестана и Крыма.

Алексей Лялин говорит, что отказ ряда регионов был предсказуем. РСП доводил до правительства информацию, что 2 руб. на 1 кг продукции — недостаточная мера поддержки: она не позволяет удержать цены. По его мнению, решить проблему можно было при субсидии в размере 5–6 руб. на 1 кг муки. Доля муки в себестоимости хлеба из-за высоких цен выросла с 25% до 30%, из-за чего рентабельность предприятий хлебопекарной отрасли находится в пределах 3%, поясняет господин Лялин. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (Союзмука) Аркадий Гуревич указывает, что мукомолы даже в регионах, с которыми заключено соглашение, сомневаются в необходимости поддержки из-за ее незначительных размеров. По его словам, в центре России сейчас убыток мукомолов на тонну пшеничной муки свыше 2 тыс. руб.

В РОСПиК подсчитали, что сумма субсидии для хлебопеков в целом по России составляет около 0,22% от объема продаж хлеба. Правительство готово выделить на поддержку мукомолов 2,9 млрд руб., хлебопеков — 1,9 млрд руб. Средний размер субсидии составляет 115 тыс. руб. на одно предприятие в год, а в ряде регионов — менее 60 тыс. руб., добавили в РОСПиК. По словам источника “Ъ” в отрасли, в случае принятия субсидий предприятия вынуждены будут сдерживать цены на продукцию. Господин Гуревич считает, что субсидию необходимо увеличивать либо вводить прямую поддержку малоимущих слоев населения. Владимир Путин 17 февраля заявил, что «можно подумать» над введением продовольственных карточек для малоимущих.

Алексей Полухин; региональные редакции “Ъ”’