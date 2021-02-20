Защита младшей сестры Хачатурян обжаловала меру пресечения

Защита Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, подала жалобу на избранную ей меру пресечения, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Ярослав Пакулин. В отношении младшей из трех сестре действует запрет определенных действий.

«Мы считаем несправедливым запрет на общение с сестрами, так как они члены семьи. Следствие и суд длятся уже несколько лет»,— сказал адвокат. В отношении старших сестер избрана та же мера пресечения — запрет определенных действий.

Мария Хачатурян была задержана вместе с сестрами — Крестиной и Ангелиной — летом 2018 года. Дело младшей сестры рассматривается отдельно, так как на момент совершение убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) она была несовершеннолетней. Согласно заключению психиатров, Мария находилась в невменяемом состоянии. В феврале 2021 года Бутырский суд Москвы вернул ее дело на доследование.

О многолетнем деле — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует».