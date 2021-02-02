Суд вернул дело младшей из сестер Хачатурян на доследование

Бутырский суд Москвы вернул уголовное дело против младшей сестры Хачатурян Марии в прокуратуру, сообщил адвокат Ярослав Пакулин. Ранее защита попросила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении.

«Уголовное дело в отношении моей подзащитной возвращено в надзорное ведомство для устранения препятствий его рассмотрения судом»,— сказал господин Пакулин ТАСС.

Действия старших сестер, Крестины и Ангелины Хачатурян, были квалифицированы как умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Согласно версии следствия, подсудимые и их сестра Мария, признанная затем невменяемой, убили 27 июля 2018 года своего отца, после того как он уснул. Никто из девушек по этой статье свою вину не признает.

О решении вернуть дело прокурорам — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует».