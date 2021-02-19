Открыто движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани

К вечеру 19 февраля движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возобновлено, информирует ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Движение в направлении Крыма по-прежнему не восстановлено. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время на трассе скопилось порядка 479 автомобилей, которые не могут попасть на территорию полуострова. Для автомобилистов развернуто восемь пунктов обогрева.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили около 6 утра из-за снегопада и плохой видимости. Движение было закрыто в обоих направлениях – и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Движение по Крымскому мосту перекрывается впервые.

Наталья Решетняк