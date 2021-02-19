Крымский мост закрыли для движения из-за снегопада

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничено из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Движение закрыто в обоих направлениях – и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. «По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях»,– говорится в сообщении Упрдор «Тамань».

Движение по Крымскому мосту перекрывается впервые.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту организована перехватывающая парковка для автомобилей, которая находится в станице Новотитаровской и вмещает в себя 300 машин. На трассе также выставлены отряды ГИБДД, которые направляют автомобили на перехватывающую парковку. Кроме того, возле моста и в поселке Тамань открыты пункты обогрева для водителей.

По данным властей региона, сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить проезжую часть планируется в ближайшие часы. До этого времени пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта.

Алексей Белянин